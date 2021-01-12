Gucci-Boy, новый Варан и главная цель Реала. ТОП-10 талантов французской Лиги 1

В этом рейтинге только парни в категории U-21. Именно поэтому здесь вы не увидите Мбаппе, Иконе и Ауара - они, безусловно, топы, но им уже по 22.

Еще один важный момент - все ценники футболистов взяты из Transfermarkt. Да, он неидеален, но это как с демократией - ничего лучшего человечество пока не придумало, вот и пользуемся.

10. Лоик Баде

Возраст : 20 лет

: 20 лет Клуб : "Ланс"

: "Ланс" Школа : "Париж"/ "Гавр"

: "Париж"/ "Гавр" Амплуа : центральный защитник

: центральный защитник В элите : 16 матчей

: 16 матчей Стоимость: 6 млн евро

Тот, кого называют "новым Вараном". 191 см и 90 кг позволяют Лоику Баде отбирать даже у мощных форвардов мяч, словно конфету у ребенка. В дебютном сезоне в элите у парня 4,3 выигранные верховые дуэли, 2,2 отбора и 2,8 перехвата в среднем за матч.

Ну и еще у Баде, как и Варана в его возрасте, врожденное чувство позиции. Лоик играет посредине в тройке защитников "Ланса", на нем вся подстраховка, он много и охотно подсказывает партнерам. "Лоик начал играть с профессионалами год назад, а на поле кажется, что у него за плечами 150 матчей", - восхищается Массадио Айдара. Того же мнения форвард "Ланса" Игнатиус Ганаго: "Ему сколько? 20? Но когда он играет, то всем кажется, что уже 26-27".

Интересен: "Милану". Если верить слухам, "россонери" попытаются подписать Баде по окончании сезона, не дожидаясь, пока его цена взлетит до небес. А она взлетит.

9. Софьян Диоп

Возраст : 20 лет

: 20 лет Клуб : "Монако"

: "Монако" Школа : "Ренн"

: "Ренн" Амплуа : атакующий полузащитник

: атакующий полузащитник В элите : 41 матч (5 голов)

: 41 матч (5 голов) Стоимость: 10 млн евро

Летом 2018-го "Монако" спер из школы "Ренна" двоих тинэйджеров - Уилсона Исидора и Софьяна Диопа. Первый сейчас прозябает в трясине, а вот акции Диопа резко пошли вверх. Парень на самом деле очень необычный - играет флангового хава, но при этом все время на мяче. В группе атаке "Монако" именно у Софьяна больше всего передач в среднем за матч - 33,7.

У Диопа мягкая техника, приличная реализация (уже 5 голов в сезоне) и он очень умно передвигается, как бы "путая следы". Это позволяет ему в каждом матче иметь моменты. Еще летом "Монако" хотел отпустить его на все четыре стороны, но теперь Ковач настроен слепить из Софьяна звезду. "Диоп умен. Он все время спрашивает, пытается понять, копается в себе. Это хорошо, хотя порой и усложняет дело", - признается тренер.

Интересен: пока тишина, и это прекрасно. Диоп за полгода подорожал с 2 до 10 млн евро, его ценит тренер, а в раздевалке, по слухам, одни друзья. Трансфер сейчас был бы нежелателен.

8. Максанс Какре

Возраст : 20 лет

: 20 лет Клуб : "Лион"

: "Лион" Школа : "Лион"

: "Лион" Амплуа : центральный хавбек

: центральный хавбек В элите : 32 матча (1 гол)

: 32 матча (1 гол) Стоимость: 12 млн евро

Вы наверняка помните этого парня по августовскому финалу восьми Лиги чемпионов. Какре - классическая "восьмерка", бокс-ту-бокс, умеющий продвигать и держать мяч, навязывать прессинг и насыщать разрывы между линиями. Такие игроки на вес золота в любой команде, играющей первым номером.

Максансу не повезло, что летом Жуниньо пролоббировал трансфер Лукаса Пакета из "Милана". Бразилец сейчас настолько крут, что при посильной помощи Ауара и Мендеса съел даже полузащиту "ПСЖ". За таким конкурентом не зазорно присесть, тем более в 20 лет, но, думается, время Какре наступит уже скоро. Даже в текущем, неудачном для себя сезоне он среди лучших в "Лионе" по обводкам (2,5) и отборам (2). Ему есть что предложить команде.

Интересен. Руди Гарсия на пресс-конференции четко заявил, что не отдаст Какре даже в аренду - он нужен "Лиону".

7. Мохаммед Симакан

Возраст : 20 лет

: 20 лет Клуб : "Страсбур"

: "Страсбур" Школа : "Марсель"/ "Страсбур"

: "Марсель"/ "Страсбур" Амплуа : центральный защитник

: центральный защитник В элите : 38 матчей (1 гол)

: 38 матчей (1 гол) Стоимость: 18 млн евро

Большой привет "Марселю", который прошляпил такого таланта еще в нежном возрасте. Симакан уже сейчас готов играть на топ-уровне - он очень быстр, напорист, полезен во всех защитных компонентах (1,7 отбора, 1,6 перехвата, 1,8 выноса), опасен при стандартах и при этом обладает прекрасной дальней передачей.

Из-за повязки на голове его в шутку называют "Gucci-Boy". Имеет положительный опыт выступлений на правом фланге защиты и чуть менее успешный в опорной зоне, хотя его "родное" место - в центре обороны. Изредка использовался Тьерри Лоре и как персональщик. Симакана пока нельзя назвать лидером - он не ведет за собой, не командует. Но это рабочая лошадка высшей пробы, в АПЛ таких обожают.

Интересен. На 99% уйдет еще до конца января. По слухам, "Милан" предложил 12 млн плюс 3 бонусами, а "Челси" повысил ставки до 18 млн евро. "Страсбур" же надеется выручить 20 млн фунтов.

6. Амин Гуири

Возраст : 20 лет

: 20 лет Клуб : "Ницца"

: "Ницца" Школа : "Лион"

: "Лион" Амплуа : центрфорвард

: центрфорвард В элите : 25 матчей (6 голов)

: 25 матчей (6 голов) Стоимость: 20 млн евро

Гуири - жертва Мемфиса Депая. По своей сути он тоже "фальшивая девятка" - центрфорвард, двигающийся по всему фронту атаки, много работающий с мячом в глубине. Но Мемфис эффективнее, и потому Гуири форсировал уход из родного "Лиона". Похоже, он затаил обиду на "Ткачей", чего нельзя сказать о клубе. Руди Гарсия недавно похвалил Амина за его работу в "Ницце" и признался, что не ставил его только из-за "сверхвысокой конкуренции".

Гуири отличает красивая техника (1,8 обводок), обводящий удар с правой и… чрезмерный эгоизм. Сейчас Амин играет за плохую команду и это еще полбеды, но в сильном коллективе ему придется умерить эго, чтобы не пойти по стопам Амина Арита, Адама Унаса и многих других. Впрочем, и нынешняя версия Гуири очень эффективна - за первые полгода среди взрослых у него 6 голов в чемпионате и 4 - в Лиге Европы.

Интересен. В Испании пишут, что Амина смотрят даже скауты "Реала" с "Барсой", но более правдоподобным видятся слухи об интересе "Аякса".

5. Бубакари Сумаре

Возраст : 21 год

: 21 год Клуб : "Лилль"

: "Лилль" Школа : "ПСЖ"

: "ПСЖ" Амплуа : центральный/ опорный хавбек

: центральный/ опорный хавбек В элите : 91 матч (1 гол)

: 91 матч (1 гол) Стоимость: 23 млн евро

Нетривиальный "бокс-ту-бокс". Вынослив, делает большой километраж, но его сильнейшая сторона не отборы и перехваты, а продвижение мяча. Когда Бубакари в форме, то он среди лучших в лиге по доставке мяча в финальную треть поля. Важный нюанс: не дальше! Сумаре не ассистент, у него один голевой пас за три года в элите. Его функция - максимально быстро доставить мяч группе атаки.

Ранее в Англии Сумаре называли "Погба без багажа", но Поль создает голы, а Бубакари - предпосылки к голам. Теоретически их даже можно совместить в одной команде. Год назад стоимость Сумаре была выше, но с тех пор его мучили травмы. Кроме того, парень с характером, и однажды поругался с тренерами, требуя трансфер, после чего месяц не попадал в заявку. Это создает определенные риски.

Интересен. "МЮ" и "Ньюкаслу". Если верить Foot Mercato, "Лилль" снизил стоимость Сумаре до 18 млн фунтов до конца января, так что ждем начала торгов.

4. Свен Ботман

Возраст : 20 лет

: 20 лет Клуб : "Лилль"

: "Лилль" Школа : "Аякс"

: "Аякс" Амплуа : центральный защитник

: центральный защитник В элите : 45 матчей (2 гола)

: 45 матчей (2 гола) Стоимость: 25 млн евро

Гигант с ростом 195 см, который не только силен в борьбе, что естественно для его комплекции, но и здорово начинает атаки. Ботман часто полагается на свои лонгболы - в среднем по сезону у голландца 3,8 дальних передач за 90 минут. При этом точность пасов у Свена - свыше 86%. "Аякс" явно ошибся, отпустив парня за 8 млн после успешной аренды в "Херенвене".

В "Лилле" Ботман проходит отличную школу. Тренер Кристоф Гальтье - один из лучших во Франции по установке "автобусов", а рядом со Свеном играет 37-летний Жозе Фонте, много подсказывающий голландцу по ходу матчей. Ботману это идет на пользу - с момента перехода он стал мобильнее, научился быстрее принимать решения, получил вызов в сборную. Он еще не топ-защитник, но точно топ-проспект по мировым меркам.

Интересен. В декабре на Ботмана выходил "Ливерпуль", но узнав цену, сделал вид, что ничего не было. Оно и понятно - "Лилль" намерен выручить за стоппера 50 млн.

3. Мойзе Кин

Возраст : 20 лет

: 20 лет Клуб : "ПСЖ"

: "ПСЖ" Школа : "Ювентус"

: "Ювентус" Амплуа : центрфорвард

: центрфорвард В элите : 79 матчей (22 гола)

: 79 матчей (22 гола) Стоимость: 30 млн евро

Уму непостижимо, почему парень не заиграл в "Эвертоне", а, главное, зачем его отпустил "Ювентус"? Неужели не заметили, что Игуаину играть осталось год от силы? Теперь Кин делает в Париже то, что мог бы делать в родном клубе - пачками забивает голы. У Мойзе уже 13 мячей в 22 матчах за "ПСЖ". Мауро Икарди, очевидно, пора искать другое место.

Сильные стороны Кина - выбор позиции в штрафной и реализация. Зачастую Мойзе забивает при первой же удобной возможности. Он быстр, но редко финтит (1,1), еще реже скидывает под удар партнерам (0,3) и явно не мастер верховой борьбы. Тем не менее, мяч сам находит его в штрафной - и это для "ПСЖ" главное. К тому же, еще неясно, где у Мойзе потолок. Фрагментарно он показывает, что способен создавать угрозу в одиночку. Из этой оперы гол в ворота "Монпелье", после которого Париж немедленно начал переговоры о выкупе форварда.

Интересен. Будущее Кина предопределено - "ПСЖ" вот-вот выкупит его у "Эвертона" за 35 млн евро. Этого хотят все стороны.

2. Бубакар Камара

Возраст : 21 год

: 21 год Клуб : "Марсель"

: "Марсель" Школа : "Марсель"

: "Марсель" Амплуа : опорный хавбек

: опорный хавбек В элите : 78 матчей (2 гола)

: 78 матчей (2 гола) Стоимость: 32 млн евро

Главный актив "Марселя" прямо сейчас. В молодежке Камара использовали как центрбека, но с приходом Андре Виллаш-Боаша парень поднялся в опорную зону, где раскрылся намного ярче. У Бубакара блестящие скоростные данные, мобильность, выносливость - то, что нужно для волнореза. При этом Камара еще и с мячом работает прилично - у него в среднем 56 передач за матч с 84% точности. Да, бывает и выше, но это издержки стиля "Марселя" - южане часто грузят лонгболы в борьбу.

Притом, что Бубакар еще очень молод, он уже довольно опытный игрок, у него были взлеты и падения. В текущем сезоне он обрел стабильность, у него пустая медицинская карточка, почти нет удалений. Почти идеальный проспект.

Интересен. Только за последний месяц были слухи о "Барсе", "Баварии", "Ман Сити", "Лацио", "Милане". "Марсель" установил на Камара ценник - 60 млн.

1. Эдуардо Камавинга

Возраст : 18 лет

: 18 лет Клуб : "Ренн"

: "Ренн" Школа : "Ренн"

: "Ренн" Амплуа : центральный хавбек

: центральный хавбек В элите : 49 матчей (2 гола)

: 49 матчей (2 гола) Стоимость: 60 млн евро

Ну и самый лакомый кусок напоследок. Если вы видели унизительный спарринг Украины против Франции (1:7), то наверняка запомнили Эдуардо по его мягкой, "кошачьей" технике работы с мячом, цепкости, красивому голу. И, представьте себе, так он играет с 16 лет. Еще полтора года назад парень без малейшего опыта съел полузащиту "ПСЖ", попутно отметившись голевой передачей. Такие таланты даже для Франции редкость.

Текущий сезон у Камавинги несколько скомканный из-за неопределенности с будущим. Игрок хочет в "Реал", он даже агента сменил ради трансфера, но в клубе советуют ждать. В результате феерит Эдуардо больше в топ-матчах - например, на днях против "Лиона" он совершил 8 (!) отборов. Крайне интересно, в какую сторону Камавинга будет развиваться дальше. У него есть задатки быть как топовой "шестеркой" а-ля Канте, так и "восьмеркой", вроде Френки де Йонга.

Интересен. Список длинный, но парень хочет в "Реал" - стало быть, будет в "Реале". Сумма трансфера зашкалит, это точно. Собственники "Ренна" - семья Пино - богатейшие люди Франции, и в деньгах не нуждаются.