"Мои родители учили меня выносить мусор". Гонсалес жестко ответил Неймару на снимок с Суперкубком

Вчера, 13 января, "Марсель" уступил "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции (2:1). Голы забивали Мауро Икарди, Неймар и Димитри Пайет.

Напомним, после сентябрьского поединка Неймар обвинил защитника провансальцев Альваро Гонсалеса в расизме. Долгое время после той встречи игроки спорили и упрекали друг друга в Сети. После вчерашнего поединка футболисты решили вспомнить старые обиды. Бразильский форвард "ПСЖ" выставил фотографию с саркастичной подписью:

"Король. Верно, Альваро?"

Жесткий ответ Гонсалеса не заставил долго себя ждать – он поделился характерным снимком:

"Мои родители учили меня выносить мусор".