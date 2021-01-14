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"Мои родители учили меня выносить мусор". Гонсалес жестко ответил Неймару на снимок с Суперкубком

Франция
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Битва продолжается?

"Мои родители учили меня выносить мусор". Гонсалес жестко ответил Неймару на снимок с Суперкубком
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Вчера, 13 января, "Марсель" уступил "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции (2:1). Голы забивали Мауро Икарди, Неймар и Димитри Пайет.

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Напомним, после сентябрьского поединка Неймар обвинил защитника провансальцев Альваро Гонсалеса в расизме. Долгое время после той встречи игроки спорили и упрекали друг друга в Сети. После вчерашнего поединка футболисты решили вспомнить старые обиды. Бразильский форвард "ПСЖ" выставил фотографию с саркастичной подписью:

"Король. Верно, Альваро?"

Жесткий ответ Гонсалеса не заставил долго себя ждать – он поделился характерным снимком:

"Мои родители учили меня выносить мусор".

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В статье: Неймар Суперкубок Франции Марсель Альваро Гонсалес Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Марсель)
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Источник:
Goal.com

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