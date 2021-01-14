Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мои родители учили меня выносить мусор". Гонсалес жестко ответил Неймару на снимок с Суперкубком
Битва продолжается?
Вчера, 13 января, "Марсель" уступил "Пари Сен-Жермен" в матче за Суперкубок Франции (2:1). Голы забивали Мауро Икарди, Неймар и Димитри Пайет.
Напомним, после сентябрьского поединка Неймар обвинил защитника провансальцев Альваро Гонсалеса в расизме. Долгое время после той встречи игроки спорили и упрекали друг друга в Сети. После вчерашнего поединка футболисты решили вспомнить старые обиды. Бразильский форвард "ПСЖ" выставил фотографию с саркастичной подписью:
"Король. Верно, Альваро?"
Жесткий ответ Гонсалеса не заставил долго себя ждать – он поделился характерным снимком:
"Мои родители учили меня выносить мусор".
Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours???? pic.twitter.com/wmJGbHTByQ— Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021
Популярное сейчас
- Кубок Германии. Хольштайн Киль сенсационно выбил Баварию во втором раунде
- Реал Сосьедад - Барселона: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
- Конопля: Нужно играть. Хочется быть на Евро, а в Шахтере перспектив играть мало, когда Додо там
- ПСЖ потерял 125 млн евро и переводит 400 сотрудников на неполную рабочую неделю
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО