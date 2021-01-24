Лига 1. Сент-Этьен - Лион 0:5. Унижение вместо борьбы в дерби Роны

Еще неделю назад "Сент-Этьен" остался без части основных игроков из-за коронавируса, но общее количество заболевших не дотянуло до критической отметки, и LFP матчи зеленых не перенесла.

Это обернулось для "Стефануа" катастрофой в дерби Роны. Борьбы не было вообще, ни на одном из отрезков. Игроки "Лиона" чувствовали себя настолько вольготно, что Антони Лопеш без опаски поднимался к центральному кругу, помогая полевым игрокам комбинировать. Соотношение ударов - 17 против 3. Это было чистое избиение.

Перед этим туром "Лион" был последней командой во Франции, которая еще не забивала после угловых. Тино Кадевере этот недостаток исправил уже на старте игры.

За этим последовали два гола от лидера обороны Марсело. Оба как под копирку - головой после подач со штрафных. Для 33-летнего бразильца это первые голы за почти три года.

"Ткачи" играли ярко, размашисто, точность передач превышала 85%, а правый защитник Лео Дюбуа помимо двух голевых отметился 4 удачными обводками. Лучший шанс "Сент-Этьена" на гол престижа упустил в начале второй половины Арно Норден - он в контратаке попал в перекладину. А больше ничего и не было.

За последние полчаса "Лион" довел счет до неприличного - постарались Кадевере и Депай со своим очередным стандартом. Могло быть и больше, но пару раз спасал Жесси Мулен.

Это дерби обе стороны запомнят надолго, это точно. В таблице "Лион" вернулся на чистое третье место с 42 очками. "ПСЖ" и "Лилль", как и раньше, на расстоянии трех баллов. У "Сент-Этьена" 19 очков и 16-я позиция.

21-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Лион" - 0:5

Голы: Кадевере, 16, 68, Марсело, 36, 59, Буанга, 82 (автогол)

"Сент-Этьен": Мулен - Сиссоко (Норден, 46), Камара, Колодзейчак, Трауко (Соу, 69) - Муэффек, Гурна-Дуат, Нею (Юссуф, 76), Габар (Буанга, 46) - Амума, Аби (Аушиш, 69)

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Бар, 89), Марсело, Денайер, де Шильо - Какре, Тиаго Мендес (Дьоманде, 86), Бруно Гимараес (Густо, 90) - Кадевере (Слимани, 85), Депай, Токо-Экамби (Шерки, 86)

Предупреждения: Колодзейчак, 54, Буанга, 84 - Бруно Гимараес, 23