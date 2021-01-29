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Виллаш-Боаш может покинуть Марсель в конце сезона

Франция
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Об этом рассказал сам тренер

Виллаш-Боаш может покинуть Марсель в конце сезона
Новина українською

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш объявил о намерении уйти из клуба в конце сезона. "Марсель" проиграл последние четыре матча и не может победить с 6 января.

"Думаю, все закончится в конце июня. Это нормально. С учетом текущей ситуации, это конец. Не думаю, что продление контракта возможно", — цитирует GFFN Виллаш-Боаша.

Напомним, Виллаш-Боаш руководит "Марселем" с лета 2019 года.

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Марсель (Франция) Марсель
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