Виллаш-Боаш может покинуть Марсель в конце сезона

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш объявил о намерении уйти из клуба в конце сезона. "Марсель" проиграл последние четыре матча и не может победить с 6 января.

"Думаю, все закончится в конце июня. Это нормально. С учетом текущей ситуации, это конец. Не думаю, что продление контракта возможно", — цитирует GFFN Виллаш-Боаша.

Напомним, Виллаш-Боаш руководит "Марселем" с лета 2019 года.