Лига 1. Кураж Метца, везение Реймса и очередной провал Ниццы

Матч двух очень слабых команд. Обе стороны с трудом связывали воедино две-три передачи, особенно на чужой половине поля. "Ницца" в створ ворот попала дважды - оба раза со штрафных; "Сент-Этьен" - один раз, но этого хватило для победы. Чудовищный кросс Мигеля Трауко каким-то чудом нашел ногу Шарля Аби.

Для "Сент-Этьена" это первая победа в семи турах. Благодаря ей команда поднялась на 16-е место с 22 очками в активе.

"Ницца" же не смогла оттолкнуться от успеха в Лансе недельной давности и снова не показала ничего. Последняя домашняя победа "Орлят" в чемпионате датируется 3 октября - это все, что нужно знать об игре "Ниццы" первым номером. Лишь благодаря неплохому старту сезона команда еще держится на 13-й позиции с 26 очками.

22-й тур Лиги 1. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Аби, 88

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Салиба, Робсон-Бамбу (Ндойе, 90) - Лотомба, Ренн-Аделаид (Клод Морис, 62), Будауи, Лис-Мелу, Камара - Дольберг, Гуири (Маолида, 71)

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Соу, Трауко - Нею (Гурна-Дуат, 72), Камара - Норден (Аби, 81), Буанга, Аушиш (Монне-Паке, 81) - Амума

Предупреждения: Робсон-Бамбу, 48, Будауи, 68 - Мукуди, 41, Гурна-Дуат, 78

Поймал кураж "Метц" и теперь ему не страшен ни один соперник. "Брест" на своем поле уже бил и фаворитов сезона, но сегодня "Пиратов" ждало разочарование.

Они лидировали по ходу двух третей матча благодаря точному дальнему удару Онора и ошибке Укиджа на выходе, но дальше "Мессинцы" включили высокие скорости и добились своего. Переломный гол на счету 18-летнего Папе Сарра, еще не наигравшего в своей карьере и 300 минут в элите.

После этого мяча хозяева уже больше отбивались и под занавес игры поплыли. Это уже четвертое кряду поражение в чемпионате - серьезный звоночек для Оливье Даль’Ольо. Что-то в "Бресте" сломалось, раз он с восьмого места откатился на 14-е с 26 очками в активе.

У "Метца" же 34 балла и 6-е место. Прямо сейчас это зона ЛЕ, но вряд ли у команды Фредерика Антонетти хватит сил дойти до финиша сезона в таком темпе. Все-таки у нее слишком ограниченный кадровый запас. Впрочем, надежда умирает последней!

22-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Метц" - 2:4

Голы: Онора, 33, Кардона, 47 - Булайя, 36, Сарр, 73, Яде, 81, Вагнер, 87 (с пенальти)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Фусурье, 89), Шардоне, Дювернь, Перро (Бааль, 74) - Онора, Белькебла, Лан (Жан Лукас, 74), Февр (Шарбонье, 89) - Мунье, Кардона (Ле Дуарон, 81)

"Метц": Укиджа - Бронн, Бойе, Фофана - Сентонз, Ангбан (Чимбембе, 55), Сарр, Юдоль - Булайя (Мазиз, 90+2) - Гуйе (Яде, 55), Амброз (Вагнер, 68)

Предупреждения: Перро, 31 - Яде, 89, Булайя, 90+2

Несмотря на счет, команды сыграли в яркий, открытый футбол с уймой моментов и ударов. Даже в каркас по разу пробили.

Это были качели, и в них победил тот, кто первым забил. Это могли быть как эльзасцы Дьялло и Шахири, так и красно-белые Шавалерен и Дья. В итоге больше повезло гостям, за которых под занавес встречи отличился швейцарец Кутеса.

В том эпизоде мяч долго летел в ворота, но защитники "Страсбура" как-то не слишком рьяно пытались его вынести. В целом сегодня эльзасцы в обороне не впечатлили - уход капитана Кенни Лала в "Олимпиакос" еще долго будет сказываться.

В таблице у "Реймса" теперь 27 очков и 12-е место, у "Страсбура" - 24 балла и 15-я позиция. Обе команды, ужасно начавшие чемпионат, постепенно отрываются от зоны вылета.

22-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Реймс" - 0:1

Гол: Кутеса, 80

"Страсбур": Кавасима - Каси, Митрович, Джику, Кароль - Сиссоко, Линар - Дьялло, Томассон (Бельгар, 81), Шахири (Зохи, 64) - Ажорг

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку (Туре, 89), Кафаро (Бериша, 79), Кассама, Шавалерен, Думбия (Кутеса, 75) - Дья

Предупреждения: Фаэс, 38, Джику, 64 - Шавалерен, 85

Лассана Кулибали напомнил о себе. Центрхав "Ле Ско" сперва накрыл соперника на чужой половине и отпасовал Капелю на пустые ворота, а потом забил сам. Это первый гол малийца в Лиге 1 с октября 2017-го.

Вдохновение Кулибали пришлось "Анже" как нельзя кстати. "Ним" отвечал ударом на удар, особенно в первом тайме, и даже наиграл на гол с пенальти. Лишь мяч Дьони после грубой позиционной ошибки Алакуша на старте второй половины позволил "Анже" выдохнуть с облегчением.

В таблице подопечные Стефана Мулена теперь 8-е с 33 очками. У "Нима" 15 баллов и последнее, 20-е место.

22-й тур. Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Ним" - 3:1

Голы: Капель, 20, Кулибали, 35, Дьони, 55 - Рипар, 41 (с пенальти)

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Павлович, Думбия - Кулибали (Амаду, 79), Мангани - Фульжини (Тиуб, 10), Капель, Перейра Лаже (Эль-Мелали, 80) - Дьони (Шо, 80)

"Ним": Рейне - Алакуш, Бриансон, До, Мелинг - Ферхат, Фомба (Алинви, 61), Кубас (Бенрау, 90), Рипар (Маюга, 73), Элиассон (Дульевич, 61) - Коне (Ру, 73)

Предупреждения: Кулибали, 43 - Фомба, 18, Алакуш, 27, Кубас, 34