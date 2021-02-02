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Отличная сделка: французский хавбек сменил Селтик на Марсель
Можно сказать, вернулся на родину
Полузащитник Оливье Нтчам перешел из шотландского "Селтика" в "Марсель" на правах аренды с правом выкупа за 6 млн евро – об этом сообщает пресс-служба провансальцев в своем официальном Твиттере.
24-летний экс-лидер французской молодежки в текущем сезоне провел 23 поединка за команду из Глазго во всех соревнованиях (1 гол, 2 ассиста). Это его самый слабый сезон в Шотландии. При этом играет Нтчам не дефицитной в Марселе позиции атакующего хавбека.
???????????????????????????? ➡️ ????????????????????????????????????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2021
Après son aventure ????????????????????????????, @OlivierNtcham est officiellement Olympien ????
Bienvenue ???????????????????????????? ???????? #DroitAuBut pic.twitter.com/PqelbP9neV
Француз камерунского происхождения ранее выступал за "Дженоа", Оливье – выпускник молодежной академии "Манчестер Сити". Выступал за молодежные сборные Франции разных возрастов. К "Селтику" Нтчам присоединился в 2017 году.
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