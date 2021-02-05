Последняя команда Лиги 1 уволила главного тренера

"Ним" объявил об отставке главного тренера команды Жерома Арпинона. У него оставалось еще 18 месяцев по контракту, так что клуб заплатит компенсацию.

"Крокодилы" идут на 20-м месте в Лиге 1 после 23 туров, отставая от спасительной 17-й строчки на 5 очков. В 2021 году команда добыла лишь три очка в пяти турах, и ранее СМИ писали, что игроки не разделяют видения своего тренера.

В ближайших матчах Арпинона будет менять его бывший помощник Паскаль Бланк. Не исключено, что он останется во главе "Нима" до конца сезона.

42-летний Арпинон тренировал "Крокодилов" с лета, а в целом провел в "Ниме" около 15 лет на разных должностях в академии и молодежных командах. Его отставка - уже седьмая смена тренера в текущем розыгрыше Лиги 1. Ранее на такой шаг шли "ПСЖ", "Марсель", "Дижон", "Метц", "Ницца" и "Нант".