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Последняя команда Лиги 1 уволила главного тренера
Жером Арпинон покидает "Ним"
"Ним" объявил об отставке главного тренера команды Жерома Арпинона. У него оставалось еще 18 месяцев по контракту, так что клуб заплатит компенсацию.
"Крокодилы" идут на 20-м месте в Лиге 1 после 23 туров, отставая от спасительной 17-й строчки на 5 очков. В 2021 году команда добыла лишь три очка в пяти турах, и ранее СМИ писали, что игроки не разделяют видения своего тренера.
В ближайших матчах Арпинона будет менять его бывший помощник Паскаль Бланк. Не исключено, что он останется во главе "Нима" до конца сезона.
42-летний Арпинон тренировал "Крокодилов" с лета, а в целом провел в "Ниме" около 15 лет на разных должностях в академии и молодежных командах. Его отставка - уже седьмая смена тренера в текущем розыгрыше Лиги 1. Ранее на такой шаг шли "ПСЖ", "Марсель", "Дижон", "Метц", "Ницца" и "Нант".
????????????????????????????????????????́ ???????? ????????̂???????????? ????????????????????????????????????— Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 5, 2021
Le Nîmes Olympique a procédé ce jour à la mise à pied à titre conservatoire de M. Jérôme Arpinon.
M. Pascal Plancque assurera l'intérim en tant qu'entraineur de l'équipe première durant cette période. pic.twitter.com/kQ9vWGvlPS
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