Почеттино: Разговоры о Месси? Неуважения к Барселоне у нас нет

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что клуб и игроки не пытались проявить неуважение, заявляя о своей заинтересованности к сотрудничеству с Лионелем Месси. Цитирует аргентинского специалиста ESPN.

"Когда мой игрок что-то говорит, то он делает это из-за привязанности, эмоций, волнения и дружбы. Парижский клуб не оформил какие-либо спорные вопросы. У нас нет неуважения к "Барселоне", мы не пытались дестабилизировать ситуацию".