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Почеттино: Разговоры о Месси? Неуважения к Барселоне у нас нет
Дискуссия через прессу продолжается
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что клуб и игроки не пытались проявить неуважение, заявляя о своей заинтересованности к сотрудничеству с Лионелем Месси. Цитирует аргентинского специалиста ESPN.
"Когда мой игрок что-то говорит, то он делает это из-за привязанности, эмоций, волнения и дружбы. Парижский клуб не оформил какие-либо спорные вопросы. У нас нет неуважения к "Барселоне", мы не пытались дестабилизировать ситуацию".
"Мне кажется, футболисты имеют право высказываться и говорить то, что они считают нужным. Они делают это, исходя из своих чувств, как и игроки "Реала", "Барселоны", других клубов. Им можно говорить о товарищах по национальной команде, которые защищают цвета других коллективов. Месси на обложке журнала в футболке "ПСЖ"? France Football не имеет ничего общего с нашим клубом".
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