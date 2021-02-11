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Доменека "ушли". Французский Нант возглавил экс-наставник ПСЖ
Раймон возглавлял команду с декабря
После вылета из Кубка Франции "Нант" уволил главного тренера Раймона Доменека. Вместо него команду возглавил 57-летний Антуан Комбуаре. Сегодня состоялось его официальное представление.
Новый наставник до сих пор возглавлял Страсбур, Дижон, Генгам, Валенсьен, Ланс, ПСЖ, а недавно - Тулузу. На его счету более 400 матчей во главе команд Лиги 1, отмечает официальный сайт клуба.
Сам Комбуаре является уроженцем Каледонии, выступал за "Нант" как футболист, в 1983-1990 годах.
При Раймоне Доменеке за 5 недель "Нант" не снискал ни одной победы в 8 матчах - 4 ничьи и 4 поражения. Буквально вчера команда вылетела из Кубка Франции - уступила "Лансу" 2:4.
Президент "Нанта" Вальдемар Кита выразил благодарность Доменеку.
За то, что он взял на себя тяжелую миссию, которую клуб доверил ему в декабре прошлого года. Этот конец сотрудничества было непростым, но он был неизбежным.
ФК "Нант" отныне будет полагаться на Антуана Комбуаре, очень близкого к нашему клубу, чтобы команда наконец вышла на новую позитивную динамику, уже со следующего матча с "Анже".
Сейчас "Нант" занимает 18 место Лиги 1 в турнирной таблице из 20 команд. Следующий матч команда Комбуаре сыграет в воскресенье, 14 февраля, на выезде с "Анже".
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