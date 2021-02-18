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Шейхи хотят видеть Мбаппе и Неймара в составе ПСЖ во время домашнего чемпионата мира
Поэтому нужен новый контракт с французом
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Французский ПСЖ надеется, что сумеет договориться с нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта. Сейчас переговоры по новому соглашению поставлены на паузу, но парижане надеются, что разговор по этому вопросу увенчается успехом.
Мбаппе хорошо в Париже, ему нравится играть рядом с Неймаром, который близок к подписанию нового контракта с ПСЖ. Отношения француза с бывшим главным тренером команды Томасом Тухелем были особенно теплыми, а то, как Мбаппе общается с новым тренером Маурисио Почеттино, производит большое впечатление. Форвард уважает аргентинца, пишет GFFN.
Футболист осознает, что ближайшее лето - не лучшее время для осуществления большого трансфера. "Реал" и "Ливерпуль" выглядят единственными серьезными претендентами на Мбаппе, однако оба клуба несут огромные потери в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Поэтому идея о том, чтобы остаться в Париже еще на один или два сезона, начинает казаться Мбаппе привлекательной.
А катарское руководство ПСЖ внимательно следит за развитием ситуации. Шейхи мечтают о том, чтобы Мбаппе и Неймар были в составе команды во время чемпионата мира, который состоится у них на родине в 2022 году.
В этом сезоне 22-летний Килиан Мбаппе провел 21 игру в Лиге 1, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.
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