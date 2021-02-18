  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Шейхи хотят видеть Мбаппе и Неймара в составе ПСЖ во время домашнего чемпионата мира
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шейхи хотят видеть Мбаппе и Неймара в составе ПСЖ во время домашнего чемпионата мира

Франция
(1 голосов)

Поэтому нужен новый контракт с французом

Шейхи хотят видеть Мбаппе и Неймара в составе ПСЖ во время домашнего чемпионата мира

vbet

Новина українською

Французский ПСЖ надеется, что сумеет договориться с нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта. Сейчас переговоры по новому соглашению поставлены на паузу, но парижане надеются, что разговор по этому вопросу увенчается успехом.

Мбаппе хорошо в Париже, ему нравится играть рядом с Неймаром, который близок к подписанию нового контракта с ПСЖ. Отношения француза с бывшим главным тренером команды Томасом Тухелем были особенно теплыми, а то, как Мбаппе общается с новым тренером Маурисио Почеттино, производит большое впечатление. Форвард уважает аргентинца, пишет GFFN.

Читайте такжеЛига чемпионов. Барселона - ПСЖ 1:4. Бенефис Мбаппе в театре Месси

Футболист осознает, что ближайшее лето - не лучшее время для осуществления большого трансфера. "Реал" и "Ливерпуль" выглядят единственными серьезными претендентами на Мбаппе, однако оба клуба несут огромные потери в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Поэтому идея о том, чтобы остаться в Париже еще на один или два сезона, начинает казаться Мбаппе привлекательной.

А катарское руководство ПСЖ внимательно следит за развитием ситуации. Шейхи мечтают о том, чтобы Мбаппе и Неймар были в составе команды во время чемпионата мира, который состоится у них на родине в 2022 году.

В этом сезоне 22-летний Килиан Мбаппе провел 21 игру в Лиге 1, забил 16 голов и сделал 6 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...