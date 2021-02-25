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Спортивный директор ПСЖ рассказал о продлении контрактов с Мбаппе и Неймаром
Переговоры ведутся, но окончательного решения еще пока нет
FRANCK FIFE
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо рассказал о ходе переговоров по продлению контрактов с нападающими команды Киллианом Мбаппе и Неймаром.
"Меня удивили некоторые суждения о Килиане. У него есть свой путь. Всякий раз его положение в команде становится все более важным. У него уже есть обязанности, а также стабильность и четкий курс.
Мы общаемся с ним, переговоры идут уже долгое время. Наша позиция ясна, мы знаем, чего хотим. Скоро настанет момент, когда окончательное решение будет принято. Начало общения вышло обнадеживающим.
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С Неймаром мы тоже общаемся. Мы на правильном пути, но новый контракт еще не подписан. С ним приятно иметь дело. Наша цель – достичь договоренности как можно скорее. Это же касается и Анхеля Ди Марии, И Хуана Берната. Мы хотим продлить контракты со всеми этими игроками.
В меньшей степени мы обсуждали продление соглашения с Дракслером, так как у него было меньше возможностей выходить на поле в предыдущие годы. Он все еще остается важным игроком для нашей команды", – сказал Леонардо.
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