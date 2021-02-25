Спортивный директор ПСЖ рассказал о продлении контрактов с Мбаппе и Неймаром

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо рассказал о ходе переговоров по продлению контрактов с нападающими команды Киллианом Мбаппе и Неймаром.

"Меня удивили некоторые суждения о Килиане. У него есть свой путь. Всякий раз его положение в команде становится все более важным. У него уже есть обязанности, а также стабильность и четкий курс. Мы общаемся с ним, переговоры идут уже долгое время. Наша позиция ясна, мы знаем, чего хотим. Скоро настанет момент, когда окончательное решение будет принято. Начало общения вышло обнадеживающим.

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