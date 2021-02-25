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Спортивный директор ПСЖ рассказал о продлении контрактов с Мбаппе и Неймаром

Франция
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Переговоры ведутся, но окончательного решения еще пока нет

Спортивный директор ПСЖ рассказал о продлении контрактов с Мбаппе и Неймаром

FRANCK FIFE

Новина українською

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо рассказал о ходе переговоров по продлению контрактов с нападающими команды Киллианом Мбаппе и Неймаром.

"Меня удивили некоторые суждения о Килиане. У него есть свой путь. Всякий раз его положение в команде становится все более важным. У него уже есть обязанности, а также стабильность и четкий курс.

Мы общаемся с ним, переговоры идут уже долгое время. Наша позиция ясна, мы знаем, чего хотим. Скоро настанет момент, когда окончательное решение будет принято. Начало общения вышло обнадеживающим.

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С Неймаром мы тоже общаемся. Мы на правильном пути, но новый контракт еще не подписан. С ним приятно иметь дело. Наша цель – достичь договоренности как можно скорее. Это же касается и Анхеля Ди Марии, И Хуана Берната. Мы хотим продлить контракты со всеми этими игроками.

В меньшей степени мы обсуждали продление соглашения с Дракслером, так как у него было меньше возможностей выходить на поле в предыдущие годы. Он все еще остается важным игроком для нашей команды", – сказал Леонардо.

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В статье: Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
En.as

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