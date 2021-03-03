Лига 1. Лион на характере дожал Ренн, Ланс уже в зоне ЛЕ

"Ткачи" доказали серьезность своих претензий на чемпионство. Сегодняшний матч против "Ренна" давался команде Руди Гарсии очень тяжело, но она нашла свой ритм и выстрадала победный мяч.

Первый тайм был, скорее, раскачкой. "Лион" не спешил включать максимальные скорости. Касательно "Ренна", то он играл, как и подобает команде, победившей ровно один раз в 2021 году. Было заметно старание, но качество созидательной работы сильно хромало. За весь матч бретонцы сподобились только на один удар в створ ворот.

А вот "Лион" играл остро. Токо-Экамби мог забить еще в первом тайме, но его плотный выстрел низом в шпагате отбил Гомис. Позже Депай с выгодной позиции не перекинул двухметрового сенегальца, пробив на полметра выше. Гол Тино Кадевере отменили судьи из-за микроскопичного офсайда.

Где-то в середине второй половины давление "Лиона" выросло настолько, что бретонцы уже еле успевали выносить мяч. Справедливость восторжествовала на 74-й минуте, когда Депай уже лежа на газоне отдал решающую голевую на Ауара, и Уссем четко пробил мимо вратаря.

Тяжелая, вымученная, но от того еще более приятная победа для "Ткачей". Благодаря ей команда как минимум на два часа возглавила таблицу с 59 очками в активе. У "Ренна" 38 баллов и пока еще 9-е место. Посмотрим, сможет ли вытащить бретонцев из игровой ямы Бруно Женезьо - контракт с экс-тренером "Лиона" бретонцы подпишут уже до конца недели.

28-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Ренн" - 1:0

Гол: Ауар, 74

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, де Шильо - Бруно Гимараес (Ауар, 58), Тиаго Мендес, Какре - Слимани (Кадевере, 58), Депай (Корне, 82), Токо-Экамби

"Ренн": Гомис - Траоре, Ньямси, Агер, Трюффер - Мартен (Камавинга, 60), Нзонзи, Гренье (Буриго, 69) - Доку (Дель Кастильо, 83), Гирасси (Те, 69), Террье (Юну, 83)

Предупреждения: Какре, 41 - Мартен, 54, Гренье, 61, Траоре, 76

"Ланс", тем временем, поднялся на чистое пятое место в таблице, а это, на секунду, прямой выход в ЛЕ. Кто мог ждать такого от новичка элиты?

Команда Франка Эса сегодня шокировала "Сент-Этьен" уже на старте, забив два мяча. Героем стал юный Арно Калимуэндо - он сперва заработал пенальти, который реализовал Сотока, а затем уже сам четко пробил мимо голкипера в контратаке, возникшей после перехвата на чужой половине.

Мукуди несколько исправился за ужасные действия в обороне, замкнув подачу с углового под конец тайма. Тем не менее, "Ланс" и дальше играл острее. Был шанс у Маурисио, Айдара вообще попал в каркас ворот. В общем, это справедливо, что именно кроваво-золотые победили. Их образцовая контратака с голом Да Кошты в добавленное время лишь укрепила в этом мнении.

В таблице "Ланс" теперь 5-й с 44 очками; у "Сент-Этьена" - 30 баллов и 16-е место.

28-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Ланс" - 2:3

Голы: Мукуди, 40, Буанга, 90+4 (с пенальти) - Сотока, 20 (с пенальти), Калимуэндо, 24, Да Кошта, 90+3

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Сиссе, Колодзейчак (Трауко, 71) - Норден (Модест, 61), Камара, Гурна-Дуат (Будебуз, 83), Аушиш (Нею, 71), Монне-Паке (Буанга, 61) - Аби

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс (Мишлен, 85), Каюзак, Фофана, Айдара - Маурисио (Да Кошта, 75) - Калимуэндо (Банза, 75), Сотока

Предупреждения: Мукуди, 19, Дебюши, 26, Гурна-Дуат, 66 - Банза, 77, Сотока, 84