Лига 1. Анже и Брест прервали серии неудач, первое поражение Комбуаре в Нанте

"Дижон" вроде как сопротивлялся, но бездарная игра в обороне опять подвела худшую команду текущего розыгрыша Лиги 1.

Франк Онора забил в быстром отрыве, протащив на себе защитника метров 40. За этим последовал гол со второго этажа от Мунье и красивый комбинационный мяч от Кардона после заброса от Жана Лукаса. Бразильский плеймейкер провел лучший матч в сезоне, отдав два голевых паса.

У "Дижона" дебютный гол в сезоне провел Роже Ассале, только это вряд ли порадовало кого-то, кроме самого ивуарийца. Команда одной ногой в Лиге 2. В Бресте было четко видно, что бургундцы стараются, отдаются игре, не уступают в отборах (14 против 12) и ударах (10 против 10), но им не хватает индивидуального класса для уровня элиты.

В таблице у "Дижона" все те же 15 очков и 20-я строчка. "Брест" благодаря первой победе за 9 туров поднялся на 13-е место с 34 пунктами.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Дижон" - 3:1

Голы: Онора, 17, Мунье, 27, Кардона, 40 - Ассале, 29

"Брест": Ларсонье - Фуссурье (Пьер Габриэль, 81), Шардоне, Брасье, Перро - Шарбонье (Белькебла, 73), Жан Лукас, Лан, Онора (Ле Дуарон, 80) - Кардона (Февр, 74), Мунье

"Дижон": Рачоппи - Шафик, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Ндонг, Лаутоа (Бензия, 83) - Мама Бальде, Целина, Саммаритано (Эбимбе, 78) - Ассале (Конате, 78)

Предупреждения: Брасье, 22, Перро, 28, Шарбонье, 61 - Эбимбе, 84

"Анже" добыл первую победу в чемпионате с 31 января. Команда Стефана Мулена абсолютно по делу обыграла "Метц" на его поле.

Подопечным Фредерика Антонетти на протяжении всей встречи сильно не хватало конкретики на чужой половине. Они привыкли ловить соперника на контратаках. Когда же их заставили сыграть первым номером, "Мессинцы" растерялись и не знали, что делать.

Решающий гол с пенальти перед перерывом провел Анжело Фульжини. Вратарь "Метца" Александр Укиджа был так расстроен поражением, что в добавленное время пошел в рукопашную на соперника и получил красную карточку.

В таблице "Метц" остался на 6-м месте с 41 очком. У "Анже" теперь 39 баллов и 9-я строчка.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Анже" - 0:1

Гол: Фульжини, 44 (с пенальти)

"Метц": Укиджа - Бронн (Вагнер, 83), Куяте, Бойе - Сентонз (Делен, 72), Пажо (Ангбан, 72), Сарр, Юдоль - Булайя - Гуйе (Яде, 72), Лейя (Амброз, 72)

"Анже": Бернардони - Матиас Лаже, Траоре, Павлович, Тома, Думбия - Фульжини (Бобишон, 89), Кулибали, Амаду, Буфаль (Капель, 77) - Дьони (Баокен, 66)

Предупреждения: Куяте, 44, Амброз, 76 - Матиас Лаже, 79, Думбия, 90+2

Удаление: Укиджа, 90+2

"Ницца" не была лучшей командой на поле, однако выжала максимум из своих моментов за счет более высокого индивидуального качества игроков атаки.

Амин Гуири открыл счет в ситуации, в которой форварды "Нима" почти наверняка потеряли бы мяч. По сути, это и сделало матч. "Крокодилы" поджали "Ниццу" во второй половине, нанесли вдвое больше ударов по воротам (22 против 10), даже в каркас ворот попали однажды усилиями Элиассона. Однако даже ничью выжать из этого не смогли.

Во втором тайме Алексис Клод Морис ответил своим голом на мяч Лоика Ландре после углового, тем самым подарив "Ницце" три очка. Сегодня у "Орлят", наконец, вышли после травм Аталь и Дольберг. Быть может, когда они наберут форму, команда заиграет в другой футбол.

Пока же "Ницца" остается 11-й с 35 очками. У "Нима" 25 баллов и 18-я строчка.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Ним" - 2:1

Голы: Гуири, 4, Клод Морис, 75 - Ландре, 50

"Ницца": Бенитес - Данилюк (Лотомба, 62), Тодибо, Салиба, Камара - Аталь (Дольберг, 61), Клод Морис, Шнейдерлен, Будауи (Лис-Мелу, 46), Маолида (Тюрам, 76) - Гуири

"Ним": Рейне - Бюрнер (Паке, 80), Гессум, Ландре (Уеда, 80), Мелинг - Бенрау (Элиассон, 70), Фомба, Кубас, Рипар (Ру, 85), Ферхат - Коне (Дульевич, 70)

Предупреждения: Аталь, 54, Шнейдерлен, 79, Лотомба, 90+4 - Мелинг, 55, Фомба, 60, Гессум, 90+2

"Паладины" и "Хеки" выдали смелый, агрессивный поединок с обеих сторон. Несмотря на статус фаворита, "Монпелье" был ближе к поражению, чем к победе.

"Лорьян" открыл счет на старте благодаря пенальти, который привез на свои ворота 43-летний защитник Илтон. Стефи Мавидиди восстановил статус-кво через 20 минут, элегантно разобравшись в штрафной. Во втором тайме Терем Моффи забил, казалось, победный гол для "Лорьяна", но арбитры отменили взятие ворот из-за фола в развитии атаки.

В целом же ради сохранения прописки в элиты "Хеки" сражаются, как самые-настоящие львы. Сегодня они в одни ворота превзошли "Монпелье" по отборам (28-10), перехватам (15-10) и выносам (21-4). Для победы не хватило только немножко мастерства.

В таблице "Лорьян" поднялся уже на 17-е место с 27 очками. У "Монпелье" 40 баллов и 7-е место.

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Лорьян" - 1:1

Голы: Мавидиди, 28 - Грбич, 8 (с пенальти)

"Монпелье": Омлин - Самбия (Суке, 83), Илтон, Конгре, Ристич - Молле, Ферри (Шотар, 83), Саванье - Мавидиди, Вахи (Педру Мендеш, 70), Лаборд (Шкулетич, 83)

"Лорьян": Дрейер - Эрго, Гравильон, Лапорт, Чалоба, Ле Гофф - Ле Фе, Лемуан (Ваджа, 89), Абержель, Лорьент (Висса, 67) - Грбич (Моффи, 67)

Предупреждения: Ферри, 61, Педру Мендеш, 70 - Лемуан, 36, Чалоба, 63, Гравильон, 87

Антуан Комбуаре впервые проиграл на посту тренера "Нанта". Сегодня его соперник забил два мяча, столько же раз ударив по воротам.

Не везет "Нанту", откровенно говоря. Команда открыла счет, воспользовавшись потерей "Реймса" на своей половине поля, после чего на поле была равная борьба. Тем не менее, в решающих эпизодах "Канарейки" дали слабину. Альбан Лафон был неубедителен после удара Гислена Конана с острого угла, а в концовке защита "Нанта" еще и не сдержала мощного Абдельхамида при угловом.

В таблице "Нант" остался предпоследним с 24 очками. У "Реймса" 38 баллов и 10-я позиция. Сезон команде Давида Гийона де-факто можно заканчивать - прописку она уже сохранила, а других целей и не было.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Реймс" - 1:2

Голы: Саймон, 14 - Конан, 39, Абдельхамид, 89

"Нант": Лафон - Коршья (Силла, 84), Жиротто, Кастелетто, Траоре - Блас, Чиривелья, Туре, Саймон (Бамба, 81) - Луза - Коло Муани (Эмон, 82)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Кафаро (Думбия, 46), Бериша, Кассама (Туре, 46), Шавалерен (Серхейс, 83), Зенели (Мунеци, 46) - Дья

Предупреждения: Фаэс, 7, Конан, 12, Кассама, 30, Шавалерен, 70, Абдельхамид, 81