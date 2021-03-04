Нико Ковач: Монако недостаточно укомплектован, чтобы стать чемпионом

Главный тренер "Монако" Нико Ковач после поражения в матче 28-го тура французской Лиги 1 со "Страсбургом" (0:1) рассказал, что мешает команде бороться за чемпионство.

"Мы были очень хороши в последние два месяца, команда отлично играла. Но мы недостаточно укомплектованы, чтобы стать чемпионами в этом сезоне. В противном случае мы бы сыграли вничью или победили в этом матче", — приводит слова Ковача L’Equipe.

"Монако", набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая "Лиону" (59).