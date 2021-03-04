Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нико Ковач: Монако недостаточно укомплектован, чтобы стать чемпионом
Наставник французов прокомментировал результаты команды
Главный тренер "Монако" Нико Ковач после поражения в матче 28-го тура французской Лиги 1 со "Страсбургом" (0:1) рассказал, что мешает команде бороться за чемпионство.
"Мы были очень хороши в последние два месяца, команда отлично играла. Но мы недостаточно укомплектованы, чтобы стать чемпионами в этом сезоне. В противном случае мы бы сыграли вничью или победили в этом матче", — приводит слова Ковача L’Equipe.
"Монако", набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая "Лиону" (59).
Популярное сейчас
- Нове-Место. Сборная Украины получила дисквалификацию в эстафете
- Ракитич: Я сказал Месси, что у меня есть трофей, который он никогда не выиграет
- Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Украины
- Реал этого не захотел. Давид Алаба получил гарантии от ПСЖ относительно будущей позиции на поле
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО