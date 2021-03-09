Почеттино поделился ожиданиями от матча с Барселоной

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мнением о предстоящей игре в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

"Решающее значение имеет то, как мы начнем игру. Это относится к обеим командам. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности. Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе", — цитирует официальный сайт УЕФА Почеттино.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил "Барселону" на "Камп Ноу" со счетом 4:1.