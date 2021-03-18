Неймар и Мбаппе - самые высокооплачиваемые игроки Лиги 1. L’Equipe раскрыл их зарплаты

L’Equipe уже шестой год кряду опубликовал зарплаты футболистов французского чемпионата.

В прошлом клубы неоднократно оспаривали информацию издания, но в суд никто не пошел, что косвенно доказывает правоту журналистов.

Так вот, согласно L’Equipe в текущем сезоне все десять самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за "Пари Сен-Жермен". Начиная с 2015 года, ТОП-10 разбавляли только Радамель Фалькао и Марио Балотелли. Теперь оба покинули чемпионат, и на вершине остались исключительно парижане.

Важно заметить, что эти цифры - это не весь доход парижских звезд. Например, Мбаппе по контракту получает еще и 315 тысяч евро в месяц в качестве "бонуса за этику". Таким образом, суммарные выплаты "ПСЖ" для Килиана превышают 2 млн в месяц, или 26 млн в год.

После выплаты всех налогов, а они во Франции драконовских размеров, у футболиста останется где-то 45% от суммы, то есть - 11 млн евро.

Отметим, что ранее "ПСЖ" отчитался об убытках в размере 125 млн евро в сезоне-2019/20, а в текущем они по оценкам специалистов вырастут до 203 млн.