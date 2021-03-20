Почеттино: Трудно представить, что сразу после травмы Неймар выйдет в старте

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал возвращение Неймара после травмы.

"Неймар будет в составе для поездки в Лион завтра. Его возвращение важно и для нас, и для него. Хорошо, что мы можем рассчитывать на его помощь. После почти шести недель без футбола было бы трудно представить, что он выйдет в старте", – рассказал аргентинец.