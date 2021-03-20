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Почеттино: Трудно представить, что сразу после травмы Неймар выйдет в старте
Аргентинский наставник рад возвращению бразильца
PSG / Автор неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал
"Неймар будет в составе для поездки в Лион завтра. Его возвращение важно и для нас, и для него. Хорошо, что мы можем рассчитывать на его помощь. После почти шести недель без футбола было бы трудно представить, что он выйдет в старте", – рассказал аргентинец.
Напомним, бразилец получил повреждение 10-го февраля.
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Источник:PSG
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