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Почеттино: Трудно представить, что сразу после травмы Неймар выйдет в старте

Франция
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Аргентинский наставник рад возвращению бразильца

Почеттино: Трудно представить, что сразу после травмы Неймар выйдет в старте

PSG / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал возвращение Неймара после травмы.

"Неймар будет в составе для поездки в Лион завтра. Его возвращение важно и для нас, и для него. Хорошо, что мы можем рассчитывать на его помощь. После почти шести недель без футбола было бы трудно представить, что он выйдет в старте", – рассказал аргентинец.

Напомним, бразилец получил повреждение 10-го февраля.

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
PSG

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