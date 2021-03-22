Раньше Месси, Роналду и Златана: Мбаппе забил 100-й гол в лиге в 22 года

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил дубль во вчерашнем поединке чемпионата Франции с "Лионом" (4:2). Таким образом, французский форвард забил свой 100-й гол в Лиге 1 – в возрасте 22 лет и 91 дня.

Kylian Mbappe now has 100 league goals.



He's 22. pic.twitter.com/h5WsDz7NOA — SPORTbible (@sportbible) March 21, 2021

По информации портала Gracenote, аргентинец Лионель Месси, поляк Роберт Левандовский, португалец Криштиану Роналду и швед Златан Ибрагимович достигли данной отметки в чемпионате, когда были уже старше Мбаппе.

Месси – в 23 года и 149 день, Левандовский – в 24 года и 200 дней, Роналду – в 25 лет и 22 дня, Ибрагимович – в 26 лет и 102 дня.