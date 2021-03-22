  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Раньше Месси, Роналду и Златана: Мбаппе забил 100-й гол в лиге в 22 года
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Раньше Месси, Роналду и Златана: Мбаппе забил 100-й гол в лиге в 22 года

Франция
(1 голосов)

Этот парень невероятен

Раньше Месси, Роналду и Златана: Мбаппе забил 100-й гол в лиге в 22 года

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил дубль во вчерашнем поединке чемпионата Франции с "Лионом" (4:2). Таким образом, французский форвард забил свой 100-й гол в Лиге 1 – в возрасте 22 лет и 91 дня.

По информации портала Gracenote, аргентинец Лионель Месси, поляк Роберт Левандовский, португалец Криштиану Роналду и швед Златан Ибрагимович достигли данной отметки в чемпионате, когда были уже старше Мбаппе.

Читайте такжеЛига 1. Лион - ПСЖ 2:4. Чемпион уничтожил конкурента и вернулся на первое место

Месси – в 23 года и 149 день, Левандовский – в 24 года и 200 дней, Роналду – в 25 лет и 22 дня, Ибрагимович – в 26 лет и 102 дня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
22.03.2021 в 10:39
Холанд на днях: "чуваки, подвиньтесь...". Ему 20 и у него 98 голов в высших лигах - 20 в Норвегии, 29 в Австрии и 49 в Германии.
Ответить
0
0
koral (Рівне)
22.03.2021 в 10:39
А хто з них у 22 роки більше разів у перилку попав, в штангу, хто більше баб трахнув? У кого хєр, в кінці то кінців, довший?
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
22.03.2021 в 10:03
Ну і прапор йому в руки! Піарять мажора всюди. Хай зіграє хоча б років 5 на такому рівні як Мессі, Раналду, Левандовскі і Златан тоді й подивимось...
Ответить
0
0
Wille_kiev (Украина)
22.03.2021 в 10:16
Посмотришь уже в четверг, как он будет возить мордой об газон защиту СбУ, умник)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...