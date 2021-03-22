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Раньше Месси, Роналду и Златана: Мбаппе забил 100-й гол в лиге в 22 года
Этот парень невероятен
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил дубль во вчерашнем поединке чемпионата Франции с "Лионом" (4:2). Таким образом, французский форвард забил свой 100-й гол в Лиге 1 – в возрасте 22 лет и 91 дня.
Kylian Mbappe now has 100 league goals.— SPORTbible (@sportbible) March 21, 2021
He's 22. pic.twitter.com/h5WsDz7NOA
По информации портала Gracenote, аргентинец Лионель Месси, поляк Роберт Левандовский, португалец Криштиану Роналду и швед Златан Ибрагимович достигли данной отметки в чемпионате, когда были уже старше Мбаппе.
Месси – в 23 года и 149 день, Левандовский – в 24 года и 200 дней, Роналду – в 25 лет и 22 дня, Ибрагимович – в 26 лет и 102 дня.
???? - @KMbappe (+2) has now scored ???? goals in Ligue 1. Age of scoring 100th career league goal— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 21, 2021
22-091 - ????????Kylian Mbappé
23-149 - ????????Lionel Messi
24-200 - ????????Robert Lewandwoski
25-022 - ????????Cristiano Ronaldo
26-102 - ????????Zlatan Ibrahimovic#OLPSG #Ligue1
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