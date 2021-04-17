  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Кейлор Навас пропустит игру против Сент-Этьєна
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кейлор Навас пропустит игру против Сент-Этьєна

Франция
(1 голосов)

Игрок имеет проблемы со здоровьем

Кейлор Навас пропустит игру против Сент-Этьєна

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас не примет участия в матче против "Сент-Этьена", который состоится в воскресенье. Игрок имеет проблему с плечом, поэтому тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем костариканца.

Кроме этого, Почеттино в воскресенье не сможет задействовать Неймара, Леандро Паредеса и Идриссу Гуйе а также Абду Диалло и Маркиньоса. Двое последних игроков возобновят тренировки в конце следующей недели.

Сейчас "ПСЖ" располагается на второй строчке таблицы, имея 66 очков. Парижане выиграли 21 матча, трижды сыграли вничью и 8 раз проиграли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кейлор Навас Сент-Этьен ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Lequipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...