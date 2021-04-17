Кейлор Навас пропустит игру против Сент-Этьєна

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас не примет участия в матче против "Сент-Этьена", который состоится в воскресенье. Игрок имеет проблему с плечом, поэтому тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем костариканца.

Кроме этого, Почеттино в воскресенье не сможет задействовать Неймара, Леандро Паредеса и Идриссу Гуйе а также Абду Диалло и Маркиньоса. Двое последних игроков возобновят тренировки в конце следующей недели.

Сейчас "ПСЖ" располагается на второй строчке таблицы, имея 66 очков. Парижане выиграли 21 матча, трижды сыграли вничью и 8 раз проиграли.