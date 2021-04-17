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Кейлор Навас пропустит игру против Сент-Этьєна
Игрок имеет проблемы со здоровьем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас не примет участия в матче против "Сент-Этьена", который состоится в воскресенье. Игрок имеет проблему с плечом, поэтому тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем костариканца.
Кроме этого, Почеттино в воскресенье не сможет задействовать Неймара, Леандро Паредеса и Идриссу Гуйе а также Абду Диалло и Маркиньоса. Двое последних игроков возобновят тренировки в конце следующей недели.
Сейчас "ПСЖ" располагается на второй строчке таблицы, имея 66 очков. Парижане выиграли 21 матча, трижды сыграли вничью и 8 раз проиграли.
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