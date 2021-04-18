Франция
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Лига 1. Ланс наломал дров в матче с Брестом, Дижон шокировал Ниццу
Очередные поединки тура
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 33-й тур
Брест, "Стад Франсис Ле Бле"
"Брест" 1:1 "Ланс"
Голы: Каюзак, 37 (автогол) – Какута, 72 (пен)
Удаления: Оливейра, 89 – Фортес, 81, Банза, 89
Ним, "Стад де Костьере"
"Ним" 1:1 "Страсбур"
Голы: Рипар, 55 (пен) – Льенар, 82
Удаление: Гильбер (47, "Страсбур")
Реймс, "Огюст Делон"
"Реймс" 0:0 "Метц"
Дижон, "Гастон Жерар"
"Дижон" 2:0 "Ницца"
Голы: Шафик, 49, Бензья, 77 (пен)
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