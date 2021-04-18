  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Ланс наломал дров в матче с Брестом, Дижон шокировал Ниццу
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Ланс наломал дров в матче с Брестом, Дижон шокировал Ниццу

Франция
(1 голосов)

Очередные поединки тура

Лига 1. Ланс наломал дров в матче с Брестом, Дижон шокировал Ниццу

Фото: France Football, автор – неизвестен

Новина українською

Лига 1, 33-й тур

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" 1:1 "Ланс"

Голы: Каюзак, 37 (автогол) – Какута, 72 (пен)

Удаления: Оливейра, 89 – Фортес, 81, Банза, 89

Ним, "Стад де Костьере"

"Ним" 1:1 "Страсбур"

Голы: Рипар, 55 (пен) – Льенар, 82

Удаление: Гильбер (47, "Страсбур")

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" 0:0 "Метц"

Дижон, "Гастон Жерар"

"Дижон" 2:0 "Ницца"

Голы: Шафик, 49, Бензья, 77 (пен)

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...