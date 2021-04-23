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Голкипер Пари Сен-Жермен – лучший игрок Лиги 1 в марте
Справедливо
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас признан лучшим исполнителем чемпионата Франции в прошлом месяце по версии Ассоциации профессиональных футболистов страны, он получил трофей UNFP.
Костариканец получил почти половину голосов (49%) по итогам голосования, опередив Армана Лорьянте ("Лорьян", 35%) и Амина Гуири ("Ницца", 16%).
Отметим, что в марте в трех матчах Лиги 1 34-летний Кейлор Навас пропустил 4 гола, один раз он сыграл на ноль.
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Keylor Navas
━━━━━━━━━━⬤─ 04:22
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Un titre à ajouter à votre playlist du moment????#TropheesUNFP pic.twitter.com/UpthkQHKPQ
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