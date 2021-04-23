Голкипер Пари Сен-Жермен – лучший игрок Лиги 1 в марте

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас признан лучшим исполнителем чемпионата Франции в прошлом месяце по версии Ассоциации профессиональных футболистов страны, он получил трофей UNFP.

Костариканец получил почти половину голосов (49%) по итогам голосования, опередив Армана Лорьянте ("Лорьян", 35%) и Амина Гуири ("Ницца", 16%).

Отметим, что в марте в трех матчах Лиги 1 34-летний Кейлор Навас пропустил 4 гола, один раз он сыграл на ноль.