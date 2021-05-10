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Верратти восстановится от травмы к чемпионату Европы
Марко поможет своим партнерам по сборной
Повреждение колена не помешает полузащитнику "ПСЖ" Марко Верратти сыграть на чемпионате Европы, пишет L'Equipe.
На восстановление у игрока уйдет около трех недель. Медобследование не выявило серьезных проблем.
Сборная Италии проведет стартовый матч 11 июня, когда сыграет против команды Турции.
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