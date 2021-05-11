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Верратти пропустит более месяца из-за травмы

Франция
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Полузащитник получил повреждение связок колена

Верратти пропустит более месяца из-за травмы

Новина українською

"ПСЖ" 11 мая на официальном сайте огласил итоги медицинского обследования игроков команды.

Полузащитник Марко Верратти получил повреждение связок колена. На восстановление ему потребуется 4-6 недель.

Защитни Левен Курзава выбыл на месяц. У него диагностирована трава лодыжки.

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В статье: Марко Верратти ПСЖ
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