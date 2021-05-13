"Спасибо, что лишили меня финала". Неймар – о своем горчичнике в ½ Кубка Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар крайне недоволен работой арбитра в полуфинальном матче Кубка Франции с "Монпелье" (2:2, по пенальти – 6:5). Бразилец вышел на замену под занавес встречи и получил желтую карточку через несколько минут после появления на поле. В своем Instagram Ней написал:

"Я сыграл 5 минут, сфолил, и судья мне без раздумий показывает желтую карточку. Спасибо, что лишили меня финала. Думаю, это что-то личное, может быть такое, а?"

Из-за этого предупреждения Неймар не сможет сыграть в финале турнира.