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"Спасибо, что лишили меня финала". Неймар – о своем горчичнике в ½ Кубка Франции

Франция
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Бразилец злой

"Спасибо, что лишили меня финала". Неймар – о своем горчичнике в ½ Кубка Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар крайне недоволен работой арбитра в полуфинальном матче Кубка Франции с "Монпелье" (2:2, по пенальти – 6:5). Бразилец вышел на замену под занавес встречи и получил желтую карточку через несколько минут после появления на поле. В своем Instagram Ней написал:

"Я сыграл 5 минут, сфолил, и судья мне без раздумий показывает желтую карточку. Спасибо, что лишили меня финала. Думаю, это что-то личное, может быть такое, а?"

"Спасибо, что лишили меня финала". Неймар – о своем горчичнике в ½ Кубка Франции - изображение 1

Из-за этого предупреждения Неймар не сможет сыграть в финале турнира.

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В статье: Неймар Кубок Франции Пари Сен-Жермен (Париж)
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