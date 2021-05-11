Голы за мороженое и балет вместо финала ЛЧ. История Кавани, который еще на год остается в АПЛ

В апреле-мае Эдинсон Кавани набрал огненную форму. В последних 7 матчах у него 8 голов и два ассиста. Заодно уругваец повторил рекорд "МЮ" в АПЛ по голам за сезон после выходов на замену - 5 (столько же было в своё время у Сульшера и Чичарито). UA-Football предлагает вспомнить карьеру Кавани и разобраться почему подписание контракта с ветераном вызвало столько радости у фанатов "красных дьяволов".

Мороженое, аранчини, пицца

Уругвай по-своему уникальная футбольная страна. Ну где ещё увидишь чемпионат, в котором из 16 клубов "вышки" 14 представляют столицу? Карликовые государства не в счёт!

Уроженец Сальто, второго по величине города в стране, видел своё будущее только в Монтевидео. Но страсть к голам пришла к Кавани в родном городе.

Футболист рассказывал, что в детских турнирах в Сальто у него была главная цель - забить последний гол в матче. Игроку, совершившему такой подвиг, вне зависимости от результата, доставалась порция мороженого. Неплохая мотивация для ребёнка! Тем более, что еда сыграет в далёком будущем, возможно, определяющую роль в выборе будущего клуба

Отыграв всего 30 матчей на профессиональном уровне за столичный "Данубио" неизвестный в Европе Кавани за 6 млн. евро отправился на юг Италии, в Палермо.

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В списке кулинарных икон Италии запечённые рисовые шарики с мясом или моцареллой, называемые аранчини, занимают почётное место среди блюд сицилийской кухни. Подобно этому незамысловатому, но сытному блюду Эдинсон не отличался индивидуальными проходами или финтами. Кавани просто оказывался в нужное время и в нужном месте, подставлял ногу или голову и отправлял мяч в сетку, чем приводил Палермо в экстаз. Болельщики ещё помнили голевые подвиги Луки Тони, а Кавани стал идеальным преемника. Интерес к нападающему стали проявлять большие клубы. Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини почуял запах денег и заявлял, что меньше, чем за 30 млн. евро Кавани не продаст. А продал в итоге за 17 млн., и не в "Ювентус", куда планировал (в Турине тоже готовят аранчини, там большая сицилийская диаспора), а на родину пиццы, в Неаполь.

В составе "адзурри" Кавани стал звездой европейского масштаба. Голы пошли пачками (чего стоит хет-трик головой "Ювентусу" или покер в ворота "Днепра" в ЛЕ), за ним пришёл и первый трофей - Кубок Италии 2012. Степень любви тифози была настолько велика, что одна из пиццерий Неаполя даже внесла в меню новую блюдо под названием "Кавани-Матадор". Выпекалась эта пицца-кальцоне в форме монтеры - головного убора покорителя быков на корриде.

Кавани в компании Лавецци и Хамшика, фото - napolipersempre2011.blogspot.com/

Но главная цель – чемпионство - команде из Неаполя так и не покорилось. В своём последнем сезоне игроки "Наполи" смогли забраться на второе место, отстав от "Ювентуса" на 9 очков. А тут как раз рекордные деньги (64 млн. евро) подвёз "ПСЖ", такими предложениями не разбрасываются. Забив за 3 сезона 104 гола, Кавани уехал в Париж, не дотянув до рекордсмена и бога Неаполя Марадоны 11 мячей.

"ПСЖ": пенальти или деньги?

Переезд в Париж стал логичным этапом в карьере Кавани. Во-первых, в Париже уругвайцу подняли зарплату с двух до 18,5 млн евро в год. Во-вторых, Кавани стал очередным кусочком пазла, который должен позволить "ПСЖ" выиграть Лигу чемпионов. Сколько же кусочков должны перебрать парижане, чтобы осуществить свою мечту?..

Первые сезоны в "ПСЖ" Эдинсон не выбирался из тени Златана Ибрагимовича. Прирождённому центрфорварду Кавани приходилось играть на фланге, в подыгрыше, оттягиваться назад, снабжая Златана передачами. Результативность уругвайца просела - после 29 голов в последнем сезоне за "Наполи" в последующие три он не поднимался выше отметки в 19 голов. Всё изменилось в сезоне 2016/2017 - Златан ушёл свободным агентом в "МЮ", а Эль Матадор стал главной звездой в команде. Избавившись от нависающего эго Златана, Кавани расправил крылья и "настрелял" в чемпионате 35 мячей, а всего за сезон он отметился в воротах соперников 49 раз! Даже в легендарной (а для "ПСЖ" - позорной) игре с "Барселоной" (парижане проиграли 1:6) Эдинсон забил единственный мяч своей команды.

Сияние Кавани продлилось недолго. В следующем сезоне в Париж переезжают за 400 миллионов евро две суперзвезды - Неймар и Мбаппе. Уругвайский форвард стал третьим номеров в рейтинге обожания фанатов и внимания прессы. Эта ситуация вылилась в конфликт между южноамериканцами. В игре чемпионата судья назначил 11-метровый удар. Неймар подошёл к Кавани, штатному пенальтисту, и потребовал право пробить по воротам. Эдинсон отказал и… не забил. По сообщениям СМИ, после этого в раздевалке даже вспыхнула драка между нападающими. Мотивы Эль Матадора объясняли просто - всему виной деньги. В контракте уругвайца был предусмотрен бонус за звание лучшего бомбардира чемпионата - 1 млн. евро. Вероятно, что у Неймара такой пункт тоже был. Говорят, президент "ПСЖ" предложил Кавани сразу выплатить миллион евро, чтобы тот передал право пробивать пенальти 222-миллионному бразильцу, но Эдинсон отказался. А может и не отказывался, ведь следующие 4 пенальти в Лиге 1 пробивал именно Неймар.

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Хотя и не так, как в своем лучшем сезоне, но уругваец продолжил регулярно забивать за "ПСЖ" голы и в итоге стал лучшим бомбардиром в истории парижан, остановившись на отметке в 200 мячей. Тем не менее, обида за "второсортность" затаилась внутри уругвайца и жила вплоть до завершения контракта в 2020 году. Вдумайтесь, вместо шанса выиграть Лигу Чемпионов Кавани отказался продлевать контракт до окончания сезона, затянувшегося из-за пандемии. ПСЖ должен был играть в финале восьми, но Эдинсон стал свободным агентом 30 июня и отправился в Уругвай, где рыбачил, катался на лошадях и занимался балетом. За кого Эль Матадор болел в финале ЛЧ? Вопрос риторический.

Назло скептикам

Переход в "МЮ" многими воспринимался скептически. Во-первых, возраст Кавани - 34 года, как-никак. Во-вторых, последний крайне слабый сезон в "ПСЖ" оставлял вопросы. В опросе The Athletic Кавани победил в номинации "худший трансфер" и это при том, что Эдинсон не стоил манкунианцам ни копейки! Кроме зарплаты в 210 тыс. фунтов в неделю, естественно.

Интересно, что два лучших снайпера в истории "ПСЖ" перешли в "Манчестер Юнайтед" и оба свободными агентами (лет через 10-12 ждём переход Мбаппе?).

В начале сезона уругваец не впечатлял, но уже в 10 туре два гола "Саутгемптону" после выхода на замену принесли "красным дьяволам" волевую победу 3:2. Далее "ничейный" гол в матче с "Фулхэмом" (волевая победа 2:1) и "победный" "Тоттенхэму" (волевая победа, кто-бы сомневался, 3:1). Только в чемпионате Эль Матадор принёс "Юнайтед" 7 очков, а всего на счету уругвайца уже 9 голов. Для сравнения, у Вернера и Марсияля, которые обошлись гораздо дороже, всего 6 и 4 гола соответственно! Мало того, среди игроков, которые отыграли более 1000 минут в этом сезоне АПЛ Кавани занимает второе место по скорострельности (без учёта пенальти) с результатом 0,69 голов за матч, пропустив вперед только Ихеаначо из "Лестера".

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В весенней части Лиги Европы у Эль Матадора цифры космические - 4 игры, 5 голов, 3 ассиста. Голевое действие каждую 31 минуту - неплохо для списанного ветерана, не так ли?

Форма Эль Матадора так впечатлила фанов "МЮ", что даже Рио Фердинанд написал в твиттере: "Мистер Кавани, пожалуйста, останьтесь. Спасибо". Тем более, что ещё один повод остаться в Манчестере у Кавани есть. Недавно журналист The Athletic Энди Миттен написал: "Эди только на этой неделе обнаружил торговый центр El Stretford. Мясо в мясных лавках не хуже, чем в Пампасах". Неизвестно, стал ли этот фактор решающим, но боссам "МЮ" стоило вписать дополнительный пункт, о том, что после каждого забитого гола Эль Матадор будет получать по огромному куску мраморной говядины.

Без гарантий

Подписание нового контракта - удача для "МЮ". Эдинсон страдает из-за того, что находится далеко от семьи, которая живет в Южной Америке. На протяжении последних месяцев муссировались слухи, что уругвайца жаждет пригласить "Бока Хуниорс". В Аргентине нагрузки на ветерана не были бы такими сильными, кухня и языковая среда родные, опять же фактор семьи. Но Кавани выбрал АПЛ. А значит в следующем сезоне команда сможет рассчитывать на 10-12 голов от уругвайца, что будет великолепным подспорьем для "МЮ". Особенно, если Марсиаль не разберётся в своих психологических и физиологических проблемах.

Но преждевременно радоваться не стоит. От второго сезона Златана тоже многие ждали яркой игры и россыпи голов, но травма и скорый переезд в "ЛА Гэлэкси" перечеркнули все смелые ожидания. 35 лет – всё-таки солидный возраст. Главное, чтобы здоровье не подвело и мотивация не пропала. Хоть Кавани и подрастерял в скорости, но удар, выбор позиции и чувство гола всё ещё при нём. "Эль Матадор" в деле, а значить соперникам "МЮ" стоит быть крайне осторожными.