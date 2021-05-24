Чемпионский матч. Анже – Лилль 1:2. Обзор матча

"Лилль" сумел победить "Анже" в финальном туре Лиги 1, оставив за собой первую строчку в итоговой таблице сезона. Этот чемпионский титул стал лишь четвертым в истории клуба. В последний раз "доги" добывали золото в сезоне 2010/11 под руководством Руди Гарсии.

"Лилль" решил не откладывать дело в долгий ящик и повёл в счёте на 10-й минуте усилиями Джонатана Дэвида. Он же заработал пенальти для Йылмаза как раз перед перерывом, который 35-летний турок успешно реализовал. "Анже" отыграл один мяч в компенсированное ко второй половине встречи, но на большее их не хватило – тут же просвистел финальный свисток, позволивший коллективу Кристофа Галтье праздновать заслуженный успех.

Лига 1, 38-й тур

23 мая. Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Лилль" 1:2

Голы: Фюльжени (90+2) – Дэвид (10), Йылмаз (45+1, пен)