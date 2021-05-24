  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Чемпионский матч. Анже – Лилль 1:2. Обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионский матч. Анже – Лилль 1:2. Обзор матча

Франция
(1 голосов)

"Доги" добыли свой четвертый титул в истории

Чемпионский матч. Анже – Лилль 1:2. Обзор матча

Фото: AFP via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Лилль" сумел победить "Анже" в финальном туре Лиги 1, оставив за собой первую строчку в итоговой таблице сезона. Этот чемпионский титул стал лишь четвертым в истории клуба. В последний раз "доги" добывали золото в сезоне 2010/11 под руководством Руди Гарсии.

"Лилль" решил не откладывать дело в долгий ящик и повёл в счёте на 10-й минуте усилиями Джонатана Дэвида. Он же заработал пенальти для Йылмаза как раз перед перерывом, который 35-летний турок успешно реализовал. "Анже" отыграл один мяч в компенсированное ко второй половине встречи, но на большее их не хватило – тут же просвистел финальный свисток, позволивший коллективу Кристофа Галтье праздновать заслуженный успех.

Лига 1, 38-й тур

23 мая. Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Лилль" 1:2

Голы: Фюльжени (90+2) – Дэвид (10), Йылмаз (45+1, пен)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анже Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...