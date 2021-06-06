Не Яремчук: Ницца начала переговоры по новому форварду

"Ницца" вступила в переговоры с "Базелем" по центрфорварду Артуру Кабралу, пишет L’Equipe.

23-летний бразилец рассматривается "Орлятами" как основной нападающий в следующем сезоне. Каспер Дольберг, если останется в клубе, будет его сменщиком.

"Ницца" предложила за Кабрала 9 млн евро, но ожидается, что "Базель" будет торговаться, пока цена не вырастет до 12 млн.

Ранее сообщалось, что приоритетом "Орлят" на позицию центрфорварда является Роман Яремчук, но, видимо, французов отпугнули аппетиты руководства "Гента", желающего выручить за украинца до 20 млн.

Артур Кабрал за два сезона в "Базеле" забил 38 голов в 74 матчах, хотя до этого в Бразилии не впечатлял ни игрой, ни статистикой.