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Не Яремчук: Ницца начала переговоры по новому форварду

Франция
(2 голосов)

Речь об Артуре Кабрале из "Базеля"

Не Яремчук: Ницца начала переговоры по новому форварду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Rattay/Pool

Новина українською

"Ницца" вступила в переговоры с "Базелем" по центрфорварду Артуру Кабралу, пишет L’Equipe.

23-летний бразилец рассматривается "Орлятами" как основной нападающий в следующем сезоне. Каспер Дольберг, если останется в клубе, будет его сменщиком.

"Ницца" предложила за Кабрала 9 млн евро, но ожидается, что "Базель" будет торговаться, пока цена не вырастет до 12 млн.

Ранее сообщалось, что приоритетом "Орлят" на позицию центрфорварда является Роман Яремчук, но, видимо, французов отпугнули аппетиты руководства "Гента", желающего выручить за украинца до 20 млн.

Артур Кабрал за два сезона в "Базеле" забил 38 голов в 74 матчах, хотя до этого в Бразилии не впечатлял ни игрой, ни статистикой.

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В статье: Роман Яремчук Базель Ницца Артур Кабрал
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Источник:
GFFN

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