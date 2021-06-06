Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Яремчук: Ницца начала переговоры по новому форварду
Речь об Артуре Кабрале из "Базеля"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Rattay/Pool
"Ницца" вступила в переговоры с "Базелем" по центрфорварду Артуру Кабралу, пишет L’Equipe.
23-летний бразилец рассматривается "Орлятами" как основной нападающий в следующем сезоне. Каспер Дольберг, если останется в клубе, будет его сменщиком.
"Ницца" предложила за Кабрала 9 млн евро, но ожидается, что "Базель" будет торговаться, пока цена не вырастет до 12 млн.
Ранее сообщалось, что приоритетом "Орлят" на позицию центрфорварда является Роман Яремчук, но, видимо, французов отпугнули аппетиты руководства "Гента", желающего выручить за украинца до 20 млн.
Артур Кабрал за два сезона в "Базеле" забил 38 голов в 74 матчах, хотя до этого в Бразилии не впечатлял ни игрой, ни статистикой.
Популярное сейчас
- Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Форма сборной, новая работа Реброва, бразилец в Металле. Главные новости за 6 июня
- Ницца выкупит у Барселоны провалившегося защитника - СМИ
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО