Динамо может продать Соля в Эйбар. Фран дал согласие

Испанское издание Marca информирует, что нападающий киевского "Динамо" Фран Соль согласился на переход в "Эйбар".

Форвард уладил все детали по контракту, теперь дело за переговорами между украинским и испанским клубами.

По итогам Ла Лиги 2020/21 "Эйбар" занял последнее место и вылетел в Сегунду.

Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.