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Динамо может продать Соля в Эйбар. Фран дал согласие

Франция
(3 голосов)

Остаться в Испании - приоритет для форварда

Динамо может продать Соля в Эйбар. Фран дал согласие

Фото: CD Tenerife

Новина українською

Испанское издание Marca информирует, что нападающий киевского "Динамо" Фран Соль согласился на переход в "Эйбар".

Форвард уладил все детали по контракту, теперь дело за переговорами между украинским и испанским клубами.

По итогам Ла Лиги 2020/21 "Эйбар" занял последнее место и вылетел в Сегунду.

Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.

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В статье: Эйбар Фран Соль
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Источник:
Marca

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Комментарии (8)
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alex 66 (Кременчук)
26.06.2021 в 21:43
В Сегунде лучше книги пишутся, никто не напрягает)))
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 21:55
Мемуари...
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 21:42
Соль ні чим не гірший за Чмораеса. Можна й за збірну заявити.
Ответить
0
-2
хфутбольная хфизика (Бухарест)
26.06.2021 в 22:02
та кому важно мнение ушлепка ЧМОрадова из чмодеснянска
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 22:13
Мабуть чмошники тебе породили
0
0
Fishing 555 (Rivne)
26.06.2021 в 21:19
Не розумію він кращий за бревно Беседина.
Ответить
+2
-6
Дядько Петро (Волинь)
26.06.2021 в 21:29
а ти тупіший за самого тупого
Ответить
+4
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
26.06.2021 в 21:34
Дядьку, а чому тебе звуть на районі Петрило ???
+4
-2


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