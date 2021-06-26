Франция
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Динамо может продать Соля в Эйбар. Фран дал согласие
Остаться в Испании - приоритет для форварда
Фото: CD Tenerife
Испанское издание Marca информирует, что нападающий киевского "Динамо" Фран Соль согласился на переход в "Эйбар".
Форвард уладил все детали по контракту, теперь дело за переговорами между украинским и испанским клубами.
По итогам Ла Лиги 2020/21 "Эйбар" занял последнее место и вылетел в Сегунду.
Напомним, прошлый сезон 29-летний Фран провел в аренде в "Тенерифе" - за 38 поединков Соль записал на свой счет 10 забитых мячей.
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Источник:Marca
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Комментарии (8)
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alex 66 (Кременчук)
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Fishing 555 (Rivne)
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Дядько Петро (Волинь)
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Динамiт (Василькiв)
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