Николя Анелька: Если Мбаппе хочет стать лучшим игроком, он должен покинуть ПСЖ

Бывший игрок "ПСЖ" и сборной Франции Николя Анелька высказал мнение, что нападающему Килиану Мбаппе необходимо уйти из парижского клуба.

Если Мбаппе хочет быть лучшим игроком, он должен покинуть "ПСЖ". Что бы он ни делал в лагере парижан, кто всегда отметит: "Да, ты отлично играл за ПСЖ, но это было только во Франции". Лучшие лиги - в Англии и Испании. Ты не соревновался с лучшими футболистами в лучших чемпионатах.

Мбаппе нужно будет принять это решение, чтобы выиграть "Золотой мяч" и повторить успех Криштиану Роналду и Лионеля Месси.