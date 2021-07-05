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Николя Анелька: Если Мбаппе хочет стать лучшим игроком, он должен покинуть ПСЖ
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Бывший игрок "ПСЖ" и сборной Франции Николя Анелька высказал мнение, что нападающему Килиану Мбаппе необходимо уйти из парижского клуба.
Если Мбаппе хочет быть лучшим игроком, он должен покинуть "ПСЖ". Что бы он ни делал в лагере парижан, кто всегда отметит: "Да, ты отлично играл за ПСЖ, но это было только во Франции". Лучшие лиги - в Англии и Испании. Ты не соревновался с лучшими футболистами в лучших чемпионатах.
Мбаппе нужно будет принять это решение, чтобы выиграть "Золотой мяч" и повторить успех Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Французская Лига 1 - непростой турнир, но я думаю, что самая сильная лига - это АПЛ. Если Мбаппе хочет стать лучшим, он должен делать то, что делает в "ПСЖ", но только в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сити" или "Ливерпуле", - приводит слова Анелька The Athletic.
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