Переход Серхио Рамоса в ПСЖ - имиджевый ход, о спортивном прагматизме речи не идет

"Реал" начала нулевых принято называть "галактикос". Та команда комплектовалась по двум принципам: "надо больше звёзд" и "лучшее - в атаку, что осталось - в защиту". Флорентино Перес не скупился на рекордные переходы и подписывал не тех игроков, которые нужны были тренеру, а тех, которые нравились лично ему. Так в 2003 году в команду перешёл Бэкхем, чтобы бездарно играть опорника. В 2004 году - Оуэн, и это при наличии Роналдо, Рауля и Морьентеса в составе!

Символично, что в "ПСЖ", "галактикос" нашего времени, перешёл многолетний капитан именно "Реала", который успел поиграть и с Зиданом, и с Фигу и с вышеперечисленными легендами. Игровой необходимости в этом не было, но сам трансфер может внести дополнительный дисбаланс в команду.

Дорогой "бесплатный" переход

Давайте начнём с того, что подписание свободного агента, особенно звёздного - мероприятие тоже весьма затратное. Экономия на сумме трансфера выливается в повышенные комиссионные агенту, увеличенную зарплату игрока и подъёмные. По некоторым данным, в Париже Рамос будет получать 10,5 млн. евро в год чистыми. С учётом налогов эта сумма возрастёт до порядка 20 млн. евро в год - внушительно, как для 35-летнего футболиста. Тем более, что такие траты не мог позволить себе "Реал", как и контракт на два года сразу.

С учётом свежего перехода 60-миллионного Хакими и подписании контрактов с Вейналдумом и Доннарумой (оба тоже пришли в клуб свободными агентами), можно с уверенностью сказать, что катарские шейхи в очередной раз наплевали на футбольный фэйр-плей. Огромные средства тратятся направо и налево без особого стеснения. Не секрет, что Вейналдум отказался от контракта с "Барселоной" именно потому, что парижане предложили в два раза большую зарплату (10 млн. евро в год против 5). Сложившуюся ситуацию иначе, как индульгенцией от УЕФА назвать нельзя, ведь "ПСЖ", в отличие от многих толстосумов, сразу отказался от участия в проекте Суперлиги.

Что позволено Рамосу, то не позволено Тиаго Сильве

Отдельно можно выделить и физические кондиции Рамоса. В прошлом сезоне Серхио сыграл в чемпионате всего 15 матчей, а последний раз выходил на поле в Примере 13 марта. Остальное время капитан "сличвочных" залечивал многочисленные травмы. Последний матч испанца за "Реал" пришёлся на полуфинал ЛЧ с "Челси". Зидан решил довериться Рамосу, который только покинул лазарет, и прогадал. Серхио не успевал за нападающими, а огромный опыт не смог помешать "Челси" уверенно прошагать в финал Лиги Чемпионов.

После перехода в "ПСЖ" Рамос стал 6-м центральным защитником в команде. Игроки с такой зарплатой должны играть в стартовом составе, но вот кого должен вытеснить Серхио? Маркиньоса, который является капитаном команды? Или Кимпембе, вице-капитана и основного центрбека Франции? С учётом травматичности испанца в прошлом сезоне в это верится с трудом.

Если Рамоса брали, как возрастного игрока ротации, то ситуация получается вообще неоднозначная. Год назад Париж покинул Тиаго Сильва, многолетний лидер и капитан команды. "Болельщики спрашивали, могу ли я остаться, но это не моё решение. Я хотел остаться. Я уважаю решение руководства" - рассказывал о своём уходе из "ПСЖ" бразилец. Самое забавное, что, по информации прессы, сумма, которую хотел получать Тиаго Сильва составляет… те же 10 млн. евро! Хотя вряд ли бразилец пожалел о своём уходе. Во-первых, он выиграл Лигу чемпионов, а во-вторых, Сильва являлся основным защитником своей команды, когда был здоров и большинство матчей отыграл от свистка до свистка.

Переход Рамоса спровоцировал и смену номеров в команде. Обладателю 4-го номера, защитнику Тило Кереру пришлось отдать цифру на своей спине звездному новичку. Неизвестно, как это отразится на командном микроклимате, но своё место в иерархии защитников должен был осознать в полной мере. Хоть и не исключено, что за отказ от номера Тило получил внушительное денежное вознаграждение от клуба.

"Эффект Роналду" в Париже

Исходя из вышеперечисленного возникает вопрос: так для чего же Парижу понадобился Рамос? Кажется, что тут есть лишь один вариант.

Команда, которая давно мечтает о победе в Лиге чемпионов, приглашает игрока мадридского "Реала" на огромную зарплату для помощи в осуществлении мечты. Ничего не напоминает? Именно по такой схеме "Ювентус" подписал Криштиану Роналду. Результат нам известен - "Юве" не только не приблизился к заветной цели, но перестал выходить даже в полуфиналы.

Очевидно, что Рамоса берут на роль "дядьки" и лидера раздевалки. С одной стороны, крайне сомнительная ставка, с другой - она может сработать. В полуфинале Евро-2020 мы прекрасно видели, как Кьеллини перед серией пенальти морально уничтожил Жорди Альбу. Джорджо обращался с защитником не как с капитаном сборной Испании, а как с пацаном, подающим мячи на любительском турнире. Вёл бы Кьеллини себе так же, если бы рядом с ним стоял Рамос? Очень вряд ли (или же эффекта от этого такого не было бы).

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Тем более, что Рамос остаётся очень результативным игроком и забить после углового в ответственном матче для него не в новинку. Да и как пенальтист Серхио один из лучших (хотя отнять это право у Неймара даже Рамосу будет не просто).

В итоге получаем следующую картину: "ПСЖ" подписал очень дорогого и звёздного футболиста. Он вряд ли станет игроком основы, но подменять травмированных на уровне чемпионата Франции ему по силам. Как По силам ему, как и привести "ПСЖ" к желанному "лопоухому", так и "привезти" пару голов в ответственном матче.

Стоит признать, что подписание Рамоса не являлось для "ПСЖ" необходимостью. Они дали огромный контракт игроку, потому что захотели этого и могут себе это позволить, несмотря на финансовый фэйр-плэй. И других объяснений тут просто нет.