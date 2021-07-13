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Рамос: Не стал бы праздновать гол в ворота Реала

Франция
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Защитник рассказал, что провел лучшие годы в Королевском клубе

Рамос: Не стал бы праздновать гол в ворота Реала

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Новичок "Пари Сен-Жермен" защитник Серхио Рамос заявил, что никогда не будет праздновать гол в ворота "Реала".

"Я прожил прекрасное время в Мадриде. Но я сохраняю в памяти его красоту. Печально покидать дом, давший мне многое. Я решил прийти в "ПСЖ", в команду, где есть реальный проект. Мне нравятся новые вызовы. Продолжаю верить в это, чтобы продолжать побеждать. Хотел бы выступить тут так же хорошо, как в Мадриде. Я храню эти несравненные и уникальные воспоминания. Я перешёл в идеальную команду, туда, где хотел быть.

Я бы никогда не стал праздновать гол в ворота "Реала". Прежде всего это моя семья, и они в моём сердце. Они заслуживают уважения. Не буду праздновать ни гол, ни победу", — цитирует Рамоса AS.

Рамос покинул "Реал" в конце июня в связи с истечением контракта. За "Королевский клуб" он выступал с 2005 года.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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