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Чемпион Франции продлил контракт со своим капитаном
Фото: Record
"Лилль", действующий чемпион французской Лиги 1, продлил контракт с португальским игроком Жосе Фонте.
Португальский 37-летний центральный защитник провел в составе команды 114 матчей.
Капитан чемпионов будет в клубе по крайней мере еще один сезон.
В составе сборной Португалии он провел Евро-2020, но все 4 поединка был в запасе.
В прошлом сезоне в Лилле Фонте провел 43 матча, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу.
???? Le LOSC a le plaisir d’annoncer la prolongation du contrat de José Fonte.— LOSC (@losclive) July 16, 2021
Le défenseur central international portugais, 114 matchs sous le maillot lillois et capitaine du LOSC champion de France 2021, a paraphé un nouveau bail d’une saison supplémentaire avec le Club ????
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