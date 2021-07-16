Чемпион Франции продлил контракт со своим капитаном

"Лилль", действующий чемпион французской Лиги 1, продлил контракт с португальским игроком Жосе Фонте.

Португальский 37-летний центральный защитник провел в составе команды 114 матчей.

Капитан чемпионов будет в клубе по крайней мере еще один сезон.

В составе сборной Португалии он провел Евро-2020, но все 4 поединка был в запасе.

В прошлом сезоне в Лилле Фонте провел 43 матча, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу.