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Чемпион Франции продлил контракт со своим капитаном

Франция
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Чемпион Франции продлил контракт со своим капитаном

Фото: Record

Новина українською

"Лилль", действующий чемпион французской Лиги 1, продлил контракт с португальским игроком Жосе Фонте.

Португальский 37-летний центральный защитник провел в составе команды 114 матчей.

Капитан чемпионов будет в клубе по крайней мере еще один сезон.

В составе сборной Португалии он провел Евро-2020, но все 4 поединка был в запасе.

В прошлом сезоне в Лилле Фонте провел 43 матча, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Португалия Евро-2020 Жозе Фонте Лилль
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