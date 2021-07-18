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Лион хочет взять Умтити в аренду у Барсы
Самюэль уже выступал за французский клуб
"Лион" может вернуть Самюэля Умтити в свои ряды. Французский клуб хочет взят в аренду центрального защитника каталонской "Барселоны".
"Дети" не рассматривают полноценный трансфер центрбэка, так как не могут себе этого позволить по финансовым причинам. Также "Лион" планирует платить только половину от зарплаты 27-летнего Умтити.
В прошлом сезоне во всех турнирах Самюэль провел всего лишь 16 матчей.
Напомним, Умтити перешл в стан "сине-гранатовых" как раз из "Лиона" летом 2016-го года за 25 миллионов евро.
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