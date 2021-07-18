Лион хочет взять Умтити в аренду у Барсы

"Лион" может вернуть Самюэля Умтити в свои ряды. Французский клуб хочет взят в аренду центрального защитника каталонской "Барселоны".

"Дети" не рассматривают полноценный трансфер центрбэка, так как не могут себе этого позволить по финансовым причинам. Также "Лион" планирует платить только половину от зарплаты 27-летнего Умтити.

В прошлом сезоне во всех турнирах Самюэль провел всего лишь 16 матчей.

Напомним, Умтити перешл в стан "сине-гранатовых" как раз из "Лиона" летом 2016-го года за 25 миллионов евро.