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Неймар предлагает Месси взять его 10-й номер

Франция
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Но Лео отказался

Неймар предлагает Месси взять его 10-й номер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар пытается убедить бывшего одноклубника по "Барселоне" Лионеля Месси перейти во французский клуб.

Бразилец предложил аргентинцу взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в "Барселоне", пишет RMC Sport.

Однако Лионель отказался от этого предложения: он не станет забирать "десятку" у Неймара даже в случае прихода в "ПСЖ".

30 июня 2021 года Лионель Месси стал свободным агентом, покинув "Барселону" в связи с окончанием контракта.

Новое же соглашение аргентинец не смог подписать с сине-гранатовыми из-за существующего в Ла Лиге потолка зарплат, который зависит от доходов и расходов.

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В статье: Лионель Месси Неймар ПСЖ
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