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Неймар предлагает Месси взять его 10-й номер
Но Лео отказался
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Неймар пытается убедить бывшего одноклубника по "Барселоне" Лионеля Месси перейти во французский клуб.
Бразилец предложил аргентинцу взять принадлежащий ему 10-й номер, под которым Месси играл в "Барселоне", пишет RMC Sport.
Однако Лионель отказался от этого предложения: он не станет забирать "десятку" у Неймара даже в случае прихода в "ПСЖ".
30 июня 2021 года Лионель Месси стал свободным агентом, покинув "Барселону" в связи с окончанием контракта.
Новое же соглашение аргентинец не смог подписать с сине-гранатовыми из-за существующего в Ла Лиге потолка зарплат, который зависит от доходов и расходов.
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