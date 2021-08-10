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ПСЖ опубликовал третье видео: Месси действительно не заберёт номер у Неймара
Теперь сомнений точно быть не должно
Фото: CBC sport / Автор: неизвестен
“ПСЖ” в своём твиттере опубликовал третье видео, намекающее на скорую презентацию Месси. Флаг аргентины висит в раздевалке между футболками Неймара и Мбаппе с десятым и седьмым номерами.
August 10, 2021
Из этого видеоролика следует, что Неймар и Мбаппе останутся со своими номерами. Ранее была информация, что Лионель возьмет либо 19 номер, либо 30.
Напомним, что сегодня Месси прилетел в Париж. Он вышел к фанатам в футболке со слоганом “ПСЖ” “Это Париж”.
Завтра также состоится пресс-конференция, на которой должен быть представлен игрок. Она начнется в 12:00 по Киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на PSG.TV.
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