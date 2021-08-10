ПСЖ опубликовал третье видео: Месси действительно не заберёт номер у Неймара

“ПСЖ” в своём твиттере опубликовал третье видео, намекающее на скорую презентацию Месси. Флаг аргентины висит в раздевалке между футболками Неймара и Мбаппе с десятым и седьмым номерами.

Из этого видеоролика следует, что Неймар и Мбаппе останутся со своими номерами. Ранее была информация, что Лионель возьмет либо 19 номер, либо 30.

Напомним, что сегодня Месси прилетел в Париж. Он вышел к фанатам в футболке со слоганом “ПСЖ” “Это Париж”.

Завтра также состоится пресс-конференция, на которой должен быть представлен игрок. Она начнется в 12:00 по Киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на PSG.TV.