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ПСЖ опубликовал третье видео: Месси действительно не заберёт номер у Неймара

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Теперь сомнений точно быть не должно

ПСЖ опубликовал третье видео: Месси действительно не заберёт номер у Неймара

Фото: CBC sport / Автор: неизвестен

Новина українською

“ПСЖ” в своём твиттере опубликовал третье видео, намекающее на скорую презентацию Месси. Флаг аргентины висит в раздевалке между футболками Неймара и Мбаппе с десятым и седьмым номерами.

Из этого видеоролика следует, что Неймар и Мбаппе останутся со своими номерами. Ранее была информация, что Лионель возьмет либо 19 номер, либо 30.

Напомним, что сегодня Месси прилетел в Париж. Он вышел к фанатам в футболке со слоганом “ПСЖ” “Это Париж”.

Завтра также состоится пресс-конференция, на которой должен быть представлен игрок. Она начнется в 12:00 по Киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на PSG.TV.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (7)
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amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 21:32
Давайте уже четвёртую,где все плачут и геймар обнимает меську,а потом идут в музей жкх,где ни одного евротрофея))… пхахахаха
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amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 21:34
ПС.а глоры в экстазе и кричат слава великому жкх,спасибо шейхи ,что вы развалили путалону,и продолжаете разваливать футбол!!! И троекратное УРА!
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0
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Фанат АПЛ
10.08.2021 в 20:42
Вот это атака у ПСЖ! Неймар,Месси и Мбаппе! Хана всем Плюс Ди Мария!!!Куда их всех ставить?!
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+1
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Stuntriding (Киев)
10.08.2021 в 20:46
Эх, им бы ещё Суареса
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amg333 (Kyiv )
10.08.2021 в 21:23
А в итоге снова мимо ЛЧ))))
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МЕS QUE UN CLUB
10.08.2021 в 20:39
новый номер это как новый муж
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hardcorepwnz (Украина)
10.08.2021 в 20:54
*Шутка про Суареса*
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