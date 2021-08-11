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Пресс-служба ПСЖ поделилась видеоблогом первого дня Лионеля Месси в столице Франции
Занимательно и насыщенно
PSG
Вчера, 10 августа, аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". Пресс-конференция запланирована на сегодня, однако клуб уже поделился видеопредставлением футболиста и специальным vlog`ом с участием игрока.
Напомним, 34-летний Лео всю свою профессиональную карьеру до этого проводил только в одной команде – каталонской "Барселоне". В августе этого года аргентинец был вынужден покинуть "гранатово-синих" из-за финансовых проблем клуба и правил Ла Лиги.
Для "Пари Сен-Жермен" это уже шестое подписание во время летнего трансферного окна (ранее во Францию приехали Хакими, Перейра, Вейналдум, Рамос и Доннарумма). Интересно, что клуб заплатил только за Ашрафа и Данилу, остальные перешли как свободные агенты. В том числе и Месси.
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