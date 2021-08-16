Стало известно, почему Калу потерял сознание в матче с Марселем

Газета France Bleu подтвердила информацию, что игрок "Бордо" Самуэль Калу потерял сознание в матче против "Марселя" из-за жары. Игрок всё равно прошел кардиологическое обследование.

Результаты обследования станут известны завтра.

Сообщается, что игрок нормально перенес утреннюю тренировку, после которой и было сделано обследование.

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Напомним, что 15 августа в матче "Бордо" – "Марсель" Самуэль Калу на пятой минуте рухнул на землю, когда Пайетт готовился исполнить штрафной. Врачи быстро привели игрока в чувства и он даже продолжил игру, но через несколько минут был заменен Петковичем.