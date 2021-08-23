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Марселю присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с Ниццей после прорыва фанатов на поле
Справедливо?
beinSPORTS
Матч 3-го тура Лиги 1 "Ницца" – "Марсель" не был доигран при счете 1:0. Поединок прервали на 76-й минуте перед корнером "провансальцев", который готовился подавать лидер команды Димитри Пайет.
С трибуны в игрока полетели различные предметы – футболист в ответ швырнул бутылку в фанатов. Это привело к тому, что болельщики "Ниццы" выбежали на газон и устроили массовую потасовку. Итогом драки стали ссадины на лице Переса и Гендузи.
Спустя примерно час "Ницца" и судейская бригада вернулись на поле, чтобы возобновить матч, однако "Марсель" отказался продолжить. В связи с отказом гостей продолжать игру команде присудят техническое поражение.
Lemparan ini dibalas Payet dan pemain Marseille dengan melempar balik botol dan menendang bola ke arah tribun suporter Nice.— Extra Time Indonesia (@idextratime) August 22, 2021
Merasa mendapat perlawanan, suporter Nice spontan langsung menyerbu ke dalam lapangan.pic.twitter.com/0g4fMeejwu
Official | The referee blows full-time on OGC Nice vs Marseille, after Marseille refused to restart the match, which ostensibly means an automatic 3-0 victory for the hosts by LFP rules.— Get French Football News (@GFFN) August 22, 2021
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