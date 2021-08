Марселю присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с Ниццей после прорыва фанатов на поле

Матч 3-го тура Лиги 1 "Ницца" – "Марсель" не был доигран при счете 1:0. Поединок прервали на 76-й минуте перед корнером "провансальцев", который готовился подавать лидер команды Димитри Пайет.

С трибуны в игрока полетели различные предметы – футболист в ответ швырнул бутылку в фанатов. Это привело к тому, что болельщики "Ниццы" выбежали на газон и устроили массовую потасовку. Итогом драки стали ссадины на лице Переса и Гендузи.

Спустя примерно час "Ницца" и судейская бригада вернулись на поле, чтобы возобновить матч, однако "Марсель" отказался продолжить. В связи с отказом гостей продолжать игру команде присудят техническое поражение.

Official | The referee blows full-time on OGC Nice vs Marseille, after Marseille refused to restart the match, which ostensibly means an automatic 3-0 victory for the hosts by LFP rules.