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Марселю присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с Ниццей после прорыва фанатов на поле

Франция
(1 голосов)

Справедливо?

Марселю присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с Ниццей после прорыва фанатов на поле

beinSPORTS

Новина українською

Матч 3-го тура Лиги 1 "Ницца" – "Марсель" не был доигран при счете 1:0. Поединок прервали на 76-й минуте перед корнером "провансальцев", который готовился подавать лидер команды Димитри Пайет.

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С трибуны в игрока полетели различные предметы – футболист в ответ швырнул бутылку в фанатов. Это привело к тому, что болельщики "Ниццы" выбежали на газон и устроили массовую потасовку. Итогом драки стали ссадины на лице Переса и Гендузи.

Спустя примерно час "Ницца" и судейская бригада вернулись на поле, чтобы возобновить матч, однако "Марсель" отказался продолжить. В связи с отказом гостей продолжать игру команде присудят техническое поражение.

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В статье: Ницца Лига 1 Марсель Чемпионат Франции
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
23.08.2021 в 13:13
Ахах. Ну логічно. Побили б на полі - ту пустяки. Заживе...
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