Марселю присудят техническое поражение за отказ возобновить матч с Ниццей после прорыва фанатов на поле

Матч 3-го тура Лиги 1 "Ницца" – "Марсель" не был доигран при счете 1:0. Поединок прервали на 76-й минуте перед корнером "провансальцев", который готовился подавать лидер команды Димитри Пайет.

С трибуны в игрока полетели различные предметы – футболист в ответ швырнул бутылку в фанатов. Это привело к тому, что болельщики "Ниццы" выбежали на газон и устроили массовую потасовку. Итогом драки стали ссадины на лице Переса и Гендузи.

Спустя примерно час "Ницца" и судейская бригада вернулись на поле, чтобы возобновить матч, однако "Марсель" отказался продолжить. В связи с отказом гостей продолжать игру команде присудят техническое поражение.

Lemparan ini dibalas Payet dan pemain Marseille dengan melempar balik botol dan menendang bola ke arah tribun suporter Nice.



Merasa mendapat perlawanan, suporter Nice spontan langsung menyerbu ke dalam lapangan.pic.twitter.com/0g4fMeejwu — Extra Time Indonesia (@idextratime) August 22, 2021