Франция
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Месси дебютировал за ПСЖ
Историческое событие
Getty Images
Новичок "ПСЖ" Лионель Месси, который переехал в Париж этим летом с "Барселоны", дебютировал за свой новый клуб в матче против ФК "Реймс".
Аргентинец заменил Неймара на 66-й минуте поединка и разместился на привычном для себя правом фланге.
Также на поле появились Андер Эррера, Леандро Паредес и Преснель Кимпембе.
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