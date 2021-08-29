Месси дебютировал за ПСЖ

Новичок "ПСЖ" Лионель Месси, который переехал в Париж этим летом с "Барселоны", дебютировал за свой новый клуб в матче против ФК "Реймс".

Аргентинец заменил Неймара на 66-й минуте поединка и разместился на привычном для себя правом фланге.

Также на поле появились Андер Эррера, Леандро Паредес и Преснель Кимпембе.