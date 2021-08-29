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Месси дебютировал за ПСЖ

Франция
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Историческое событие

Месси дебютировал за ПСЖ

Getty Images

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Новичок "ПСЖ" Лионель Месси, который переехал в Париж этим летом с "Барселоны", дебютировал за свой новый клуб в матче против ФК "Реймс".

Аргентинец заменил Неймара на 66-й минуте поединка и разместился на привычном для себя правом фланге.

Также на поле появились Андер Эррера, Леандро Паредес и Преснель Кимпембе.

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В статье: Лионель Месси Неймар Реймс (Франция) ПСЖ
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