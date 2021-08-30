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Месси не отказал голкиперу Реймса и сфотографировался с его сыном сразу после матча
Лео нарасхват
beinSPORTS
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сфотографировался с сыном голкипера "Реймса" Предрага Райковича после поединка 4-го тура чемпионата Франции. Матч состоялся на стадионе "Огюст Делоне II" в Реймсе и завершился победой парижан (2:0).
После финального свистка Лионель шел в подтрибунное помещение вместе с вратарем "ПСЖ" Кейлором Навасом. Райкович подошел к Месси и попросил его о фотографии с сыном. Естественно, Лео не отказал.
After the game, Leo Messi took time for a pic with Stade Reims goalkeeper Predrag Rajkovic son ????— 433 (@433) August 29, 2021
???? IG/rajkovic__ana pic.twitter.com/dv0FPaQAy0
Напомним, Месси вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив Неймара.
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