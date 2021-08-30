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Месси не отказал голкиперу Реймса и сфотографировался с его сыном сразу после матча

Франция
(1 голосов)

Лео нарасхват

Месси не отказал голкиперу Реймса и сфотографировался с его сыном сразу после матча

beinSPORTS

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сфотографировался с сыном голкипера "Реймса" Предрага Райковича после поединка 4-го тура чемпионата Франции. Матч состоялся на стадионе "Огюст Делоне II" в Реймсе и завершился победой парижан (2:0).

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После финального свистка Лионель шел в подтрибунное помещение вместе с вратарем "ПСЖ" Кейлором Навасом. Райкович подошел к Месси и попросил его о фотографии с сыном. Естественно, Лео не отказал.

Напомним, Месси вышел на поле на 66-й минуте встречи, заменив Неймара.

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В статье: Лионель Месси Реймс Лига 1 Чемпионат Франции Предраг Райкович Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 11:22
Красава
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