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Жером Боатенг - игрок Лиона
Защитник продолжит карьеру во Франции
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лион" объявил о заключении контракта с защитником Джеромом Боатенгом.
32-летний немец перешел в французский клуб на правах свободного агента, контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года.
Предыдущим клубом Боатенга была "Бавария", за которую он выступал с июля 2011 года. В июле 2021 года игрок покинул команду по окончании контракта. В сезоне-2020/21 защитник провел 39 матчей в составе мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
???????? Guten tag, @JeromeBoateng! ????#Boateng2023pic.twitter.com/RQSUpS9VzQ— Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_English) September 1, 2021
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