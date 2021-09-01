Жером Боатенг - игрок Лиона

"Лион" объявил о заключении контракта с защитником Джеромом Боатенгом.

32-летний немец перешел в французский клуб на правах свободного агента, контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года.

Предыдущим клубом Боатенга была "Бавария", за которую он выступал с июля 2011 года. В июле 2021 года игрок покинул команду по окончании контракта. В сезоне-2020/21 защитник провел 39 матчей в составе мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.