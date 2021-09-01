  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Жером Боатенг - игрок Лиона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жером Боатенг - игрок Лиона

Франция
(2 голосов)

Защитник продолжит карьеру во Франции

Жером Боатенг - игрок Лиона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Лион" объявил о заключении контракта с защитником Джеромом Боатенгом.

32-летний немец перешел в французский клуб на правах свободного агента, контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023 года.

Предыдущим клубом Боатенга была "Бавария", за которую он выступал с июля 2011 года. В июле 2021 года игрок покинул команду по окончании контракта. В сезоне-2020/21 защитник провел 39 матчей в составе мюнхенцев, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лион Жером Боатенг
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...