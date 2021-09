Чемпион мира и Европы. Сегодня День рождения у легендарного французского защитника Марселя Десайи

Марсель Десайи родился 7 сентября 1968 года (Аккра). Десайи – бывший французский футболист, был защитником и хавбеком оборонительного плана. Выступал за клубы "Нант", "Олимпик Марсель", "Милан" и "Челси", более 10 лет играл за сборную Франции.

В составе национальной команды Марсель выиграл чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года. Сейчас Десайи – посол доброй воли ЮНИСЕФ от Ганы.

В апреле 2003 года Десайи установил рекорд по количеству выступлений за "триколор". В этом статусе он и завершил карьеру после чемпионата Европы-2004. Позже его рекорд был побит Лилианом Тюрамом во время чемпионата мира-2006.

