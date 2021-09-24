Побил рекорд Златана. Мбаппе в шестой раз признан лучшим игроком месяца в Лиге 1

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком Лиги 1 в августе. Это уже шестой приз лучшему игроку месяца в карьере форварда. В прошлом месяце Мбаппе забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 4 матчах первенства.

22-летний француз набрал 43% голосов, как сообщает Твиттер Национального союза профессиональных футболистов Франции. Второе место в голосовании занял хавбек "Марселя" Димитри Пайет (36%), тройку замкнул форвард "Клермона" Мохамед Байо (22%).

Таким образом, он превзошел достижение экс-страйкера клуба Златана Ибрагимовича. Швед признавался лучшим исполнителем месяца в рамках чемпионата Франции 5 раз.