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Лига 1. Восьмая победа ПСЖ кряду, Лион теряет очки с Лорьяном
Справились и без Месси
Фото: Faisal HQfiers, Twitter.comBoys
Лига 1, 8-й тур
Париж, "Парк де Пренс"
ПСЖ – Монпелье 2:0
Голы: Гуйе 14, Дракслер 88
ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гуйе (Вейналдум, 81), Паредес, Эррера (Рафинья, 90) – Неймар, Мбаппе (Икарди, 88), Ди Мария (Дракслер, 88)
Монпелье: Омлин – Ристич, Эстев, Тулер (Козза, 26), Самбия – Шотар (Джоаккини, 88), Ферри (Лерой, 78) – Мавидиди (Ваи, 79), Саванье, Молле – Жермен
Лион – Лорьян 1:1
Голы: Экамби 50 – Лорьянте 20
Удаление: Эмерсон 14
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