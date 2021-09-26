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Лига 1. Восьмая победа ПСЖ кряду, Лион теряет очки с Лорьяном

Франция
(1 голосов)

Справились и без Месси

Лига 1. Восьмая победа ПСЖ кряду, Лион теряет очки с Лорьяном

Фото: Faisal HQfiers, Twitter.comBoys

Новина українською

Лига 1, 8-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ – Монпелье 2:0

Голы: Гуйе 14, Дракслер 88

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Маркиньос, Хакими – Гуйе (Вейналдум, 81), Паредес, Эррера (Рафинья, 90) – Неймар, Мбаппе (Икарди, 88), Ди Мария (Дракслер, 88)

Монпелье: Омлин – Ристич, Эстев, Тулер (Козза, 26), Самбия – Шотар (Джоаккини, 88), Ферри (Лерой, 78) – Мавидиди (Ваи, 79), Саванье, Молле – Жермен

Лион – Лорьян 1:1

Голы: Экамби 50 – Лорьянте 20

Удаление: Эмерсон 14

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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