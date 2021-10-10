Верратти: В плане физики у Месси все хорошо, а с мячом в ногах еще лучше

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти поделился мысляи насчет Лео Месси.

"Жизнь дала мне возможность играть в Париже с лучшим игроком в мире каждый день. В плане физики у него все хорошо, а с мячом в ногах еще лучше.