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Верратти: В плане физики у Месси все хорошо, а с мячом в ногах еще лучше
Марко оценил игру Лео
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти поделился мысляи насчет Лео Месси.
"Жизнь дала мне возможность играть в Париже с лучшим игроком в мире каждый день. В плане физики у него все хорошо, а с мячом в ногах еще лучше.
Когда играешь с ним, забываешь о его возрасте. Он был так силен, когда играл против нас, и теперь мы можем воспользоваться этим", – рассказал итальянец.
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Источник:Get French Football News
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