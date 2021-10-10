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Верратти: В плане физики у Месси все хорошо, а с мячом в ногах еще лучше

Франция
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Марко оценил игру Лео

Верратти: В плане физики у Месси все хорошо, а с мячом в ногах еще лучше

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти поделился мысляи насчет Лео Месси.

"Жизнь дала мне возможность играть в Париже с лучшим игроком в мире каждый день. В плане физики у него все хорошо, а с мячом в ногах еще лучше.

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Когда играешь с ним, забываешь о его возрасте. Он был так силен, когда играл против нас, и теперь мы можем воспользоваться этим", – рассказал итальянец.

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В статье: Лионель Месси Марко Верратти ПСЖ
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Источник:
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