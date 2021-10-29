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Южноамериканские игроки ПСЖ не хотят помогать Вейналдуму адаптироваться в парижской раздевалке

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Хотят защитить "своего"?

Южноамериканские игроки ПСЖ не хотят помогать Вейналдуму адаптироваться в парижской раздевалке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум испытывает сложности с адаптацией в "Пари Сен-Жермен". Футболисты из Южной Америки не охотно помогают голландцу с акклиматизацией, об этом сообщает твиттер GFFN со ссылкой на L’Equipe.

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Дело в том, что исполнители переживают из-за конкуренции, которую Вейналдум может навязать аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу.

Отметим, что Вейналдум провел 10 матчей в текущем сезоне Лиги 1, полностью он отыграл лишь 2 поединка. Ранее Джорджиньо защищал цвета "Ливерпуля", "Ньюкасла", "ПСВ" и "Фейеноорда".

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В статье: Жоржиньо Вейналдум Леандро Паредес Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (3)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
29.10.2021 в 12:36
Тема не раскрыта. Бразилы с аргами не охотно помогают с акклиматизацией, или только арги, или конкретно Месси и Паредес? А европейцы, шо говорят?
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
29.10.2021 в 13:32
Не спешите. По каждому вопросу можно отдельную новость написать. И так на месяца два редакции материала хватит :)
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0
0
prockop4uck (Киев)
29.10.2021 в 12:17
Снова месси наводит смуту в раздевалке, кто бы мог подумать)
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0
-1


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