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Южноамериканские игроки ПСЖ не хотят помогать Вейналдуму адаптироваться в парижской раздевалке
Хотят защитить "своего"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум испытывает сложности с адаптацией в "Пари Сен-Жермен". Футболисты из Южной Америки не охотно помогают голландцу с акклиматизацией, об этом сообщает твиттер GFFN со ссылкой на L’Equipe.
Дело в том, что исполнители переживают из-за конкуренции, которую Вейналдум может навязать аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу.
PSG's South American contingent have not been particularly supportive of Georginio Wijnaldum's integration during training sessions, as they are worried about the competition he poses for Leandro Paredes. (L'Éq)— Get French Football News (@GFFN) October 29, 2021
Отметим, что Вейналдум провел 10 матчей в текущем сезоне Лиги 1, полностью он отыграл лишь 2 поединка. Ранее Джорджиньо защищал цвета "Ливерпуля", "Ньюкасла", "ПСВ" и "Фейеноорда".
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