Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси заменен в перерыве матча с Лиллем
5 матчей и 0 результативных действий в Лиге 1
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" играет с "Лиллем" (0:1, второй тайм) в 12-м туре Лиги 1. Лионель Месси был заменен в перерыве.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда Лионеля Месси в перерыве. Вместо Месси на второй тайм вышел Мауро Икарди.
Пока неизвестна причина, по которой Месси был заменен.
Ранее на пресс-конференции Почеттино говорил, что у Лионеля повреждение. Аргентинец пропустил вчерашнюю тренировку в общей группе и занимался индивидуально.
Стоит отметить, что за 5 матчей Лиги 1 Месси так и не отметился результативными действиями.
Популярное сейчас
- Полузащитником Металлиста 1925 интересуются клубы из Бельгии и Чехии
- На Конте и Зидане свет клином не сошелся. МЮ нашел еще одного претендента на замену Сульшеру
- Если бы Металлист зашел в УПЛ прямо сейчас. Анализ возможностей харьковчан на основе кубковых противостояний с элитой
- Испанские СМИ утверждают, что чемпион Франции заинтересован в услугах Лунина
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО