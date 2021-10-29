Месси заменен в перерыве матча с Лиллем

"ПСЖ" играет с "Лиллем" (0:1, второй тайм) в 12-м туре Лиги 1. Лионель Месси был заменен в перерыве.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда Лионеля Месси в перерыве. Вместо Месси на второй тайм вышел Мауро Икарди.

Пока неизвестна причина, по которой Месси был заменен.

Ранее на пресс-конференции Почеттино говорил, что у Лионеля повреждение. Аргентинец пропустил вчерашнюю тренировку в общей группе и занимался индивидуально.

Стоит отметить, что за 5 матчей Лиги 1 Месси так и не отметился результативными действиями.