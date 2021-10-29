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Месси заменен в перерыве матча с Лиллем

Франция
Обновлено
(2 голосов)

5 матчей и 0 результативных действий в Лиге 1

Месси заменен в перерыве матча с Лиллем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСЖ" играет с "Лиллем" (0:1, второй тайм) в 12-м туре Лиги 1. Лионель Месси был заменен в перерыве.

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино заменил форварда Лионеля Месси в перерыве. Вместо Месси на второй тайм вышел Мауро Икарди.

Пока неизвестна причина, по которой Месси был заменен.

Ранее на пресс-конференции Почеттино говорил, что у Лионеля повреждение. Аргентинец пропустил вчерашнюю тренировку в общей группе и занимался индивидуально.

Читайте такжеПочеттино: У меня были проблемы после того, как сказал, что Месси должен выиграть Золотой мяч

Стоит отметить, что за 5 матчей Лиги 1 Месси так и не отметился результативными действиями.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино ПСЖ
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
30.10.2021 в 00:30
Реальный уровень растиражированного гнома.
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Цап-царап (Харків)
30.10.2021 в 00:01
Что-то пошло не так... ©
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