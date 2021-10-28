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Почеттино: У меня были проблемы после того, как сказал, что Месси должен выиграть Золотой мяч
Звёзды возмутились
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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино признался, что Килиан Мбаппе и Неймар с непониманием отнеслись к его словам о том, что Золотой мяч должен получить Лионель Месси. "Неймар и Мбаппе спросили, почему не они", – приводит слова менеджера Diario Sport.
"У меня были проблемы после того, как я сказал, что Месси должен выиграть Золотой мяч. Неймар и Мбаппе спросили, почему не они.
В любом случае – будет хорошо, если Золотой мяч возьмет любой игрок "ПСЖ". Но Лео заслужил приз", – сказал Почеттино.
Напомним, что в число 30 номинантов на Золотой мяч вошли 4 игрока "ПСЖ": Джанлуиджи Доннарумма, Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
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