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Камбэк после замены Месси. ПСЖ- Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
Почеттино смог сделать нужные изменения
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Вчера в матче 12-го тура Лиги 1 "ПСЖ" Маурисио Почеттино принимал "Лилль". Матч закончися победой парижан, однако этот результат не был легким.
В первом тайме игра "ПСЖ" была очень неубедительной. Команда почти ничего не создала, но успела пропустит. На 31-й минуте забил Жонатан Дэвид. В начале второго тайма тренер выпустил на поле Мауро Икарди вместо Лионеля Месси, и после этого клуб забил дважды: на 74-й минуте отличился Маркиньос, а на 85-й - Ди Мария. Таким образом, парижанам удалось добиться победы.
ПСЖ - Лилль 2:1
Голы: Дэвид 31 - Маркиньос 74, Ди Мария 85
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