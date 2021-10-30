Камбэк после замены Месси. ПСЖ- Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча

Вчера в матче 12-го тура Лиги 1 "ПСЖ" Маурисио Почеттино принимал "Лилль". Матч закончися победой парижан, однако этот результат не был легким.

В первом тайме игра "ПСЖ" была очень неубедительной. Команда почти ничего не создала, но успела пропустит. На 31-й минуте забил Жонатан Дэвид. В начале второго тайма тренер выпустил на поле Мауро Икарди вместо Лионеля Месси, и после этого клуб забил дважды: на 74-й минуте отличился Маркиньос, а на 85-й - Ди Мария. Таким образом, парижанам удалось добиться победы.

ПСЖ - Лилль 2:1

Голы: Дэвид 31 - Маркиньос 74, Ди Мария 85