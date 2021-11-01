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"Он делает недостаточно". Златан Ибрагимович – о Килиане Мбаппе

Франция
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Швед вновь на связи

"Он делает недостаточно". Златан Ибрагимович – о Килиане Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вопросы журналиста по поводу "ПСЖ", своей бывшей команды, а также высказался о лидерах французского гранда. Цитирует шведа Telefoot.

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"Я люблю Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным. Ему нужно вкусить крови и ходить по огню. Окружите себя людьми, которые говорят вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим".

"Когда "ПСЖ" был приобретен Эль-Хелаифи, я был подписан одним из первых. И я очень горжусь. Без меня "ПСЖ" не стал бы тем, чем он является сейчас. Некоторые люди думают, что я пришел за деньгами, городом, жизнью. Нет – я пришел и все изменилось".

"Это хороший вызов для Месси. Он попробует что-то новое после долгого периода в "Барселоне", ведь "ПСЖ" – очень амбициозный клуб, который хочет побеждать и набирать обороты".

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В статье: Лионель Месси Златан Ибрагимович Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
ESPN

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