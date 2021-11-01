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"Он делает недостаточно". Златан Ибрагимович – о Килиане Мбаппе
Швед вновь на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вопросы журналиста по поводу "ПСЖ", своей бывшей команды, а также высказался о лидерах французского гранда. Цитирует шведа Telefoot.
"Я люблю Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным. Ему нужно вкусить крови и ходить по огню. Окружите себя людьми, которые говорят вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим".
"Когда "ПСЖ" был приобретен Эль-Хелаифи, я был подписан одним из первых. И я очень горжусь. Без меня "ПСЖ" не стал бы тем, чем он является сейчас. Некоторые люди думают, что я пришел за деньгами, городом, жизнью. Нет – я пришел и все изменилось".
"Это хороший вызов для Месси. Он попробует что-то новое после долгого периода в "Барселоне", ведь "ПСЖ" – очень амбициозный клуб, который хочет побеждать и набирать обороты".
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