"Он делает недостаточно". Златан Ибрагимович – о Килиане Мбаппе

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович ответил на вопросы журналиста по поводу "ПСЖ", своей бывшей команды, а также высказался о лидерах французского гранда. Цитирует шведа Telefoot.

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"Я люблю Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным. Ему нужно вкусить крови и ходить по огню. Окружите себя людьми, которые говорят вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим".

"Когда "ПСЖ" был приобретен Эль-Хелаифи, я был подписан одним из первых. И я очень горжусь. Без меня "ПСЖ" не стал бы тем, чем он является сейчас. Некоторые люди думают, что я пришел за деньгами, городом, жизнью. Нет – я пришел и все изменилось".